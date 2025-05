Dachau 1865 bleibt drin

Mit einem 1:0-Sieg gegen Ehekirchen im letzte Saisonspiel hat der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 den Klassenerhalt sichergestellt.

Mit einem knappen, aber hochverdienten 1:0-Heimsieg gegen den FC Ehekirchen haben die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 am Samstag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Die Relegation wurde auf den letzten Drücker vermieden.

Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme, und Spielern, Trainerteam, Abteilungsleitung und Zuschauern fielen mehrere Betonklotz-große Brocken vom Herzen. Es war deutlich zu sehen, welche Nervenanspannung auf allen Beteiligten gelegen hatte. Dachaus neuer Trainer Christian Doll war erleichtert: „Super Mannschaftsleistung, alle haben vollen Einsatz gezeigt und sind an ihre Grenzen gegangen.“

Es war weitgehend ein Spiel auf ein Tor – das der Gäste. Allerdings machten sich die Dachauer in den letzten 20 Minuten das Leben selbst schwer, denn ein erlösendes 2:0 fiel einfach nicht. Und so musste bis zum Schluss gezittert werden.

Sogar Dachaus OB Florian Hartmann bangte auf der Tribüne mit. Sein Zwischenfazit zur Pause: „Das läuft doch ganz gut, nur das zweite Tor fehlt eben.“

Das 1:0 hatte Berkant Barin in der 28. Minute erzielt. Er war nach einer Maßflanke von Anthony Manuba zur Stelle. Barin hatte schon zuvor zwei dicke Möglichkeiten gehabt. Die Gäste waren davor nur einmal gefährlich vor dem Tor aufgetaucht. Maximilian Schmidt war durch, fand jedoch seinen Meister in Dachaus Torwart Marco Jakob (21.).

Die besseren Chancen aber hatte der TSV 1865. So scheiterte Lorenz Knöferl in der 37. Minute mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern an Torhüter Niklas Gordy. Zur Pause hätte es jedenfalls schon höher stehen können – oder auch ㈠müssen.

Auch die zweite Halbzeit dominierte Dachau eindeutig. Doch das erlösende 2:0 fiel einfach nicht, trotz guter Möglichkeiten, aber entweder missriet der letzte Pass, oder der erste Ballkontakt war schlampig.

Gegen Ende wurde das Spiel mehr und mehr zur Nervenangelegenheit. Die zuvor mehr als harmlosen Gäste, bei denen sechs Spieler aus der Stammformation fehlten, bekamen plötzlich Oberwasser. Dachau bettelte förmlich um ein Gegentor. Doch es blieb beim knappen 1:0, das den Klassenerhalt bedeutete.

„Wir haben mit Leidenschaft alles auf den Platz gelassen und verdient gewonnen“, so das Fazit von Dachaus Trainer Christian Doll. Er freute sich, dass „wir über weite Strecken aktiv verteidigt haben, wir sind hoch angelaufen. So haben wir Ehekirchen kaum ins Spiel kommen ㈠lassen.“