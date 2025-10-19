Dachau 1865 ärgert den Spitzenreiter

Der Fußball-Landesligist TSV Dachau kam nach überzeugender Leistung zu einem hochverdienten 0:0 gegen Spitzenreiter Schwabmünchen.

Das war ein Punktgewinn nach starker Vorstellung: Der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 hat gegen den heuer noch ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Schwabmünchen am Samstag 0:0 gespielt.

Nach der doch eher mageren Leistung in Stätzling – beim Aufsteiger waren die Dachauer in der Woche zuvor 0:2 unterlegen – war das Spiel am Samstag ein Lebenszeichen. Das Trainerteam um Christian Doll hatte die Mannschaft gut auf den Tabellenführer eingestellt und zudem einige personelle Veränderungen vorgenommen.

Trainer Christian Doll war natürlich hoch erfreut nach dem überragenden Spiel seiner Elf: „Wir hatten die Schwabmünchener am Rande ihrer ersten Niederlage und waren das ganze Spiel über sehr aktiv, griffig in den Zweikämpfen und hatten einige wirklich gute Torchancen.“ Leider sei die Leistung nicht mit einem Heimsieg belohnt worden. „Aber wir nehmen den Punkt gegen den Tabellenführer gerne und werden den Schwung ins nächste sehr wichtige Auswärtsspiel nach Memmingen mitnehmen.“

Doll begann mit einigen personellen Überraschungen: Die Stammspieler Lorenz Knöferl, John Haist und Kerim Özdemir bekamen eine Denkpause auf der Bank verordnet, dafür kamen Georgios Dafermos, Stefan „Beppo“ Vötter und Sebastian Löser ihre Chance von Anfang an. Das wirkte sich positiv auf die Mannschaft aus.

Die Zweikämpfe wurden entschlossen geführt, Laufbereitschaft und Spielfreude waren sichtbar. Und die Gäste waren sichtbar verunsichert. Schwabmünchen, das mit 48 Toren den mit Abstand gefährlichsten Angriff der Liga stellt, hatte Probleme, Torchancen herauszuspielen. Die gut eingestellten Dachauer kamen dagegen mehrmals brandgefährlich vor das Gästetor.

Die beste Chance hatte Dino Burkic in der 25. Minute. Nach einem kapitalen Fehler der Schwabmünchner Hintermannschaft verzog er bei seinem Linksschuss aus 14 Metern knapp.

Auch im zweiten Abschnitt lieferte die Doll-Elf einen beherzten Kampf und hatte ein paar gute Möglichkeiten. Die Spieler des Tabellenführers wurden mit zunehmender Spieldauer immer unzufriedener, weil sie einfach kein Mittel gegen die Dachauer Defensive fanden.

Einen guten Startauftritt legte Georgios Dafermos hin. Und auch Youngster Jakob Jopen spielte wieder ein außerordentlich gute Partie.