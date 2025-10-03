"Da wollen wir einfach weitermachen" - Freie Turner gastieren beim TSC

„Wir gehen davon aus, dass Vahdet traditionell eine fußballerische Truppe ist, dass sie technisch qualifizierte Spieler haben, die sicherlich an guten Tagen auch Top-Leistungen abliefern können. Das gilt es für uns natürlich ein bisschen im Hinterkopf zu haben,“ sagt Runzer mit Blick auf den kommenden Gegner.

Gleichzeitig richtet der Coach den Fokus klar auf die eigene Mannschaft: „Gleichwohl wollen wir natürlich jetzt den Schwung einfach mitnehmen. Jetzt haben wir es letzte Woche geschafft, uns nach einer Durst-Strecke und dann auch noch mit einem schlechten Start ins Spiel zurückzukämpfen, und zu gewinnen.“

Für Runzer ist das Selbstvertrauen entscheidend: „Da geht es für uns darum, diesen Schwung mitzunehmen und die Möglichkeit, da weiterzumachen und ein bisschen mehr Überzeugung zu haben, dass wir auch noch ein Spiel gewinnen können. Da wollen wir einfach weitermachen.“

Im letzten Auswärtsspiel gegen Vahdet klappte dies sehr gut und die Freien Turner gewannen deutlich mit 7:1. Ansonsten endeten alle Duelle seit 2017 mit einem Remis. Sieben an der Zahl. Tabellarisch heißt es Platz zehn gegen Platz acht, wobei die Gäste drei Punkte Vorsprung haben.

Anpfiff der Partie ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr