"Da, wo wir hingehören: In der Spitzengruppe der Liga"

Vorwärts Nordhorn geht als Platz drei in die Rückserie, punktgleich mit den beiden Spitzenteams Papenburg und Mühlen, allerdings hat das Team von Trainer Viktor Maier ein Spiel mehr absolviert. Wir haben mit dem Trainer des Titelanwärters gesprochen..

Ich würde sagen, dass die Jungs Höhen und Tiefen in diesem halben Jahr durchgemacht haben. Und durch den Trainerwechsel im Oktober war es, denke ich mal, auch erstmal das Ziel, mit einer neuen Spielidee, Strukturen und Stabilität zu schaffen. Und eine Entwicklung kann man ja nie so grob festhalten, aber ich sage mal, durch intensive Trainingsarbeiten haben die Jungs sich gut wieder zurück in der Tabelle hochgearbeitet. Da, wo die Jungs auch aus meiner Sicht hingehören, in die Spitzengruppe der Liga. In Summe gesehen ist es auf jeden Fall so, dass die Leistungen in die richtige Richtung gehen. Und ja, ich denke, die Erwartungshaltung vom Staff als auch von den Spielern ist so, dass wir immer weiter an uns arbeiten müssen, dass man in jeder Hinsicht besser werden kann und das muss unser Anspruch sein.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Wir haben Winterpause im Dezember und Januar. Im Januar spielen wir drei Hallenturniere und dann beginnen wir mit der Vorbereitung am 2. Februar. ALs Vorbereitungsspiele haben wir anspruchsvolle Gegner, wie Holthausen-Biene, Mesum und Burgsteinfurt.





Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Ja, Garrel und Mühlen haben natürlich auch vor der Saison mit guten, überlegten Transfers den Kader aufgewertet. Auch so eine Mannschaft wie Brake, die jetzt gerade unten drin steht, hat individuell eine starke Truppe. Sie haben es bislang noch nicht so auf den Platz bringen können, aber jetzt in den letzten Spielen hat man auch gesehen, dass da die Ergebnisse wieder erzielt wurden und dass da auf jeden Fall mehr Potenzial steckt als der Tabellenplatz.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das Bemerkenswerteste für mich war, dass die Jungs die neue Spielidee gut angenommen haben, die sie dann auch gut auf dem Platz umwandeln konnten und natürlich ist es auch normal, dass immer wieder mal während eines Spiels alte Muster reinkommen, aber in Summe gesehen war ich da sehr von angetan, wie die Jungs das umgesetzt haben.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

In der Rückrunde wollen wir einfach von Spiel zu Spiel denken und uns darauf bestmöglich vorbereiten mit dieser Art. Wir sind bisher einen guten Weg gegangen und da wollen wir auch dran festhalten und ich denke, wenn wir der Marschroute treu bleiben, dann können wir definitiv weiter in der Spitzengruppe mitmischen.





Wer wird Meister und warum?

Dadurch, dass die Konstellation in der Spitzengruppe sehr eng ist, würde ich jetzt irgendwie keine Mannschaft rauspicken. Aber es ist schon so, dass die Mannschaft, die in den ersten vier, fünf Spielen im Start der Rückserie ordentlich punkten wird, natürlich einen gewissen mentalen Vorteil hat. Wenn man dann den Flow dann so mitnehmen kann, dann ist das natürlich ein großer Vorteil.