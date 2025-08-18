"Da wo wir hingehören": Aufsteiger Winterscheid freut sich auf A-Liga

Die Kreisliga A Sieg begrüßt zur kommenden Spielzeit vier neue Teams: Den FSV Neunkirchen-Seelscheid II als Bezirksliga-Absteiger und drei Aufsteiger aus der Kreisliga B. Einer der ehemaligen B-Ligisten ist der TuS Winterscheid, der nach zwei Vizemeisterschaften in Folge in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg gepackt hat - zur Freude von Jan Strzyga, dem sportlichen Leiter des TuS: "Es war ein unglaubliches Erlebnis, das uns als Team, aber auch als Verein noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Jungs haben sich diesen Erfolg mit harter Arbeit, Teamgeist und unermüdlichem Einsatz mehr als verdient", betont der 37-Jährige.
Der ganze Verein sei Stolz auf die Mannschaft, so Strzyga weiter: "Am Ende stehen wir da, wo wir hingehören – eine Liga höher." Tatsächlich lieferte das Team von Trainer Sven Bockrath eine sehr souveräne Aufstiegssaison mit nur vier Niederlagen und einem Vorsprung von 13 Punkten auf Verfolger TuS Oberpleis II.
Patrick Moll (SG Nörvenich-Hochkirchen), Fatih Bicer (FC Genclerbirligi Eitorf), Kadir Bicer, Henrik Jonas, Jonas Wagner (alle Ziel unbekannt) verlassen den Aufstiegskader, dafür holt der TuS drei externe Neuzugänge dazu. Als "echtes Highlight" bezeichnet Strzyga den Zugang von Benedikt Trost. Der gebürtige Winterscheider spielte zuletzt für den FSV Neunkirchen-Seelscheid. Zunächst in der Jugend, in der vergangenen Saison kam der 20-Jährige acht Mal für die Reserve in der Bezirksliga zum Einsatz. "Er ist nicht nur sportlich eine große Verstärkung, sondern bringt auch Charakter und Führungsqualitäten mit, trotz seines Jungen Alters. An Bene werden wir noch viel Freude haben – ein echter Transfer-Coup mit Stallgeruch", schwärmt der sportliche Leiter. Kai Heilmann stand in der vergangenen Saison noch gegen den TuS auf dem Platz, jetzt wechselt der Offensivspieler vom SV Eitorf zum ehemaligen Konkurrenten. "In der Vorbereitung hat er bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt und er weiß wo das Tor steht. Natürlich ist der Schritt von einem Absteiger zu einem Aufsteiger nicht ganz ohne – aber Kai macht das bisher hervorragend", so Strzyga. Der dritte Neue im Bunde ist Leon Held, der von C-Ligist SV Morsbach kommt.
Seit Mitte Juli bereitet sich der Aufsteiger auf die neue Herausforderung vor - mit zwei neuen Gesichtern im Trainerstab: Kevin Fischer folgt als spielender Co-Trainer auf Patrick Andree, Dennis Fuchs unterstützt den TuS ab dieser Saison im Bereich der Spielanalyse. "Die Jungs ziehen richtig gut mit, die Trainingsbeteiligung ist stark und es ist spürbar, dass jeder verstanden hat: In der neuen Liga wird noch mehr gefordert. Es gibt keine leichten Spiele mehr, und genau darauf bereiten wir uns intensiv vor – mit Tempo, Disziplin und viel Ehrgeiz", sagt Strzyga.
Der Respekt vor der neuen Liga ist spürbar, gleichzeitig weiß man in Winterscheid aber durchaus auch, dass der dominante Aufstieg nicht von ungefähr kam. "Als Aufsteiger kann das primäre Ziel natürlich nur der Klassenerhalt sein – das ist uns allen bewusst. Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht auch ein bisschen mehr wollen würden", so der sportliche Leiter: "Wichtig ist: Wir bleiben demütig und wissen, dass jedes Spiel in dieser Liga eine echte Herausforderung ist."
Eine der wohl größten Herausforderungen wartet gleich am ersten Spieltag, wenn der 1. FC Spich II in Winterscheid zu Gast ist - Vizemeister aus dem Vorjahr und aus Sicht von Strzyga einer der Aufstiegsfavoriten. "Mein persönlicher Favorit ist ganz klar Spich II – dicht gefolgt vom FSV Neunkirchen-Seelscheid II. Andre Becker und sein Team leisten dort seit Jahren hervorragende Arbeit, haben sich konstant weiterentwickelt und sind in der vergangenen Saison nur hauchdünn am Aufstieg gescheitert ist", lobt der 37-Jährige.
Am 31. August startet das Abenteuer A-Liga gegen Spich, bereits eine Woche zuvor bekommt das Team von Coach Bockrath einen Vorgeschmack auf das Geschehen in der neuen Spielklasse: Im Kreispokal geht es gegen den künftigen Ligakonkurrenten Inter Troisdorf.
