„Da wird eine Truppe kommen, die richtig Bock hat, uns wegzuhauen“

Mit drei Siegen aus drei Spielen, 14 erzielten Treffern und lediglich zwei Gegentoren geht der Lehndorfer TSV als klarer Favorit in das erste Spiel des vierten Spieltags. Gegner SV Teutonia Groß Lafferde steht nach drei Partien punktlos und torlos am Tabellenende. Doch bei den Hausherren denkt niemand daran, die Aufgabe zu unterschätzen. Co-Trainer Sascha Schaumburg fand im Vorfeld deutliche Worte – sowohl zur Qualität des Gegners als auch zur mentalen Ausgangslage: „Wir kennen die Truppe schon seit ein paar Jahren, auch aus eigener Spielerzeit. Da sind viele gute Kicker dabei, die man nie abschreiben darf.“

Schaumburg verweist insbesondere auf die Eigenart Lafferders, sich Punkte regelmäßig auch gegen favorisierte Gegner zu sichern: „Sie holen sich ihre Punkte nicht nur gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion – das können die auch gegen stärkere Teams. Das haben wir schon oft genug gesehen.“ Die jüngste 0:1-Niederlage gegen Aufstiegsanwärter MTV Hondelage sei dafür ein warnendes Beispiel: „Sie haben da an den drei Punkten gekratzt. Wir sind gewarnt, unsere Jungs sind gewarnt. Sie wissen, dass sie mit Respekt an die Aufgabe rangehen müssen.“

Dass der Tabellenführer auf dem Papier als klarer Sieger in Frage kommt, lässt Schaumburg bewusst außen vor. Stattdessen warnt er vor einer Trotzreaktion des Gegners: „Die Situation von Lafferde – null Tore nach drei Spielen – macht sie für uns nicht ungefährlicher. Wenn man so eine Durststrecke hat, dann macht einen das eher wütender und motivierter. Das sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten.“ Und: „Irgendwann fällt das erste Tor, das ist ganz klar – auch bei Lafferde.“

Lehndorf will am Freitagabend dennoch die weiße Weste behalten. Dass die Rollen dabei nominell klar verteilt sind, stört den Trainerstab nicht: „Tut uns auch gut, ein bisschen tief zu stapeln“, meint Schaumburg. „Freitagabend unter Flutlicht kommt eine Truppe, die richtig Bock hat, uns wegzuhauen. Wir müssen Bock haben, dagegen zu halten – darauf kommt es an. Und wir werden darauf vorbereitet sein, so viel kann ich sagen.“