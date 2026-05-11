– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga sind für den TSGV Waldstetten noch fünf Spiele zu bestreiten. Bereits an diesem Mittwoch (19 Uhr) gastiert die Mannschaft von Patrick Krätschmer beim TSV Köngen und absolviert gleich sein zweites Topspiel binnen vier Tagen nacheinander.

In den vergangenen beiden Partien, gegen Plattenhardt (0:0) und gegen Eislingen (2:2), mussten sich die Waldstetter aus jeweils unterschiedlichen Gründen mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Personell kommt der Tabellendritte weiterhin auf dem Zahnfleisch daher. Neben vielen Verletzungen kommt am Mittwoch erschwerend hinzu, dass sich Kapitän Tim Schraml in Eislingen Gelb-Rot eingehandelt hat.

Ohnehin fehlen werden Melih Furkan Zenen, Marc Heinzmann und David Vasic. Möglicherweise können die Waldstetter am Mittwochabend auf Mario Rosenfelder zurückgreifen. „Ich hoffe, dass wir insgesamt eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen werden. Bis zum Spiel werden wir versuchen, so gut es geht zu regenerieren“, sagt Krätschmer. Viel mehr bleibt dem Trainer fast schon nicht übrig.

In Eislingen sind mit Lennart Schoell, Louis Itzelberger und Max Beyerle gleich drei Spieler aus der U23 nicht nur in den Kader gerückt, sondern haben auch gespielt. Itzelberger verletzte sich nach seiner Einwechslung schnell und ist fraglich. Niels Waldraff musste ebenfalls verletzt ausgewechselt werden und auch bei Max Dudium hat man nach 75 Minuten gemerkt, dass er monatelang weder gespielt noch trainiert hat.

Dennoch glaubt Krätschmer an die Qualität seiner Mannschaft: „Ich denke, dass das ein ähnliches Spiel werden wird wie gegen Eislingen. Da werden sich beide Mannschaften wieder nichts schenken.“ Nach wie vor sind die Waldstetter auf dem dritten Platz, würden bei einem Sieg in Köngen auf den zweiten Platz vorstoßen können. Dasselbe Ziel haben die Köngener, die nur zwei Punkte weniger auf dem Konto haben, allerdings auch.