"Da weitermachen, wo wir aufgehört haben" - Vahdet empfängt Volkmarode

„Wieder für uns ein spannendes, aber auch gleichzeitig schwieriges Spiel auf ungewohnten Platzverhältnissen. Wir werden auf Kunstrasen spielen. Da haben wir leider in Volkmarode nicht die Möglichkeiten, über einen Kunstrasenplatz zu verfügen, was sich jetzt die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich so ein bisschen zum Wettbewerbsnachteil ausüben wird.“

Der Gegner befindet sich momentan in einer für ihn unerwarteten Lage im Tabellenkeller und verlor fünf Spiele in Serie, wodurch man auf Rang 13 steht, zwei Punkte hinter Volkmarode auf Platz zwölf. Gerstung betont: „Ich glaube, dass Vahdet selbst sehr überrascht ist von der Positionierung in der Tabelle. Sie hatten vor der Saison ja auch noch mal ordentlich aufgerüstet und andere Ziele ausgerufen.“ Entsprechend rechnet der Coach mit einem hochmotivierten Gegner, der dringend punkten will: „Individuell sind sie super besetzt und haben eine richtig klasse Truppe.“

Für seine Mannschaft setzt Gerstung vor allem auf Kontinuität und Cleverness nach dem wichtigen Heimsieg gegen Acosta. „Für uns geht es darum, am Samstag weiterzumachen, wo wir gegen BSC aufgehört haben – mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, Ruhe zu bewahren, geduldig zu sein und uns eben zu belohnen.“ Gleichzeitig fordert er mehr Konsequenz im letzten Drittel: „Was gegen BSC in manchen Situationen nicht so gut funktioniert hat, war, dass wir nicht konsequent genug gewesen sind. Da müssen wir uns weiterentwickeln.“

Mit dieser klaren Marschroute geht Volkmarode selbstbewusst, aber gewarnt in die Partie. „Wir freuen uns auf das nächste Braunschweiger Duell und hoffen, wieder punkten zu können“, so Gerstung abschließend. Anpfiff im Duell der Tabellennachbarn ist dann am Samstag um 16.00 Uhr!