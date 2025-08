Im FuPa-Teamcheck äußert sich Trainer Christoph Maier von der SG Saarmund zur Vorbereitung, neuen Gesichtern und dem Saisonziel in der Landesklasse West. Mit einer eingespielten Mannschaft, talentierten Neuzugängen und hohem Ehrgeiz will sich das Team weiter stabilisieren.

Die SG Saarmund blickt mit Optimismus auf die Wochen der Vorbereitung. Trainer Christoph Maier zieht eine überwiegend positive Zwischenbilanz: „Bislang läuft die Vorbereitung sehr gut. Wir können uns regelmäßig über eine gute Beteiligung freuen und bislang bleiben alle Spieler verletzungsfrei.“ Die Trainingsintensität stimmt, die Mannschaft zeigt sich lernwillig und fokussiert. „Die Jungs lechzen danach, sich zu verbessern und den nächsten Schritt zu gehen.“ Nur an den Ergebnissen hapert es noch. Maier sagt deutlich: „Da wartet noch Arbeit in den restlichen Wochen der Vorbereitung.“

Mit vier Neuzugängen ist der Kader punktuell ergänzt worden – alle bringen interessante Voraussetzungen mit. Zwei der Zugänge kommen direkt aus dem eigenen Jugendbereich: „Mit Ole Fischer und Erik Musiol stoßen zwei Spieler zu uns, die ich aus meiner Jugendmannschaft kenne.“ Während Erik Musiol im Tor für Konkurrenzdruck sorgt („ein guter Sparringspartner für unseren Stammtorwart Dean Hück“), wird Ole Fischer aufgrund seines baldigen Studienbeginns nur noch für kurze Zeit zur Verfügung stehen.

Ein weiterer Neuzugang ist Janek Heinrich, der nach einer längeren Pause zum Fußball zurückkehrt: „Von Trainingseinheit zu Trainingseinheit gewinnt er mehr Selbstvertrauen und passt menschlich und spielerisch gut in die Mannschaft.“ Komplettiert wird das Quartett durch Marc Martini, der von der U19 von Fortuna Babelsbergs kommt. Maier zeigt sich überzeugt: „Er ist ein junger Stürmer, der uns mit seiner Körperlichkeit und seinem jugendlichen Biss weiterbringen wird.“

Auch die zweite Mannschaft der SG Saarmund profitiert von frischem Blut. Maier hält den Blick bewusst offen: „Ich bin gespannt, wie sich die Spieler entwickeln und ob sich der eine oder andere für die Erste empfehlen kann.“

Kaderplanung nahezu abgeschlossen

Viel Bewegung wird in Saarmund nicht mehr erwartet. „Momentan sieht es nicht so aus, dass noch weitere Spieler nach Saarmund kommen. Der Kader ist weitestgehend komplett“, stellt Maier klar. Auch weitere Abgänge sind nicht zu befürchten: „Alle Spieler, die aktuell im Training sind, werden dem Verein erhalten bleiben.“ Nur zwei Personalien bereiten dem Trainer perspektivisch Sorgen: „Mit Ole Fischer und Noel Weiß werden zwei Spieler außerhalb studieren und ab Oktober nicht mehr zur Verfügung stehen.“

Kollektiv mit Energie – und klarer Entwicklungswille

Die SG Saarmund will sich über ihre Grundtugenden definieren. Christoph Maier hebt besonders zwei Stärken hervor: „Wir sind eine junge Mannschaft, die über hohe Laufbereitschaft und einen guten Teamspirit verfügt.“ Gleichzeitig arbeitet das Team intensiv an der spielerischen Entwicklung. Das Zusammenspiel mit dem Ball soll in der kommenden Saison einen neuen Stellenwert bekommen.

33 Punkte als Ziel – und klare Marschroute

Ein großes Ziel mit realistischem Maßstab: Die SG Saarmund strebt eine feste Verankerung im gesicherten Mittelfeld an. „Für uns ist das oberste Ziel, sich weiter zu stabilisieren und uns im Mittelfeld festzusetzen“, so Maier. „Wir wollen uns von Jahr zu Jahr steigern. Dementsprechend sind 33 Punkte das Ziel.“

Vier Teams mit Ambitionen – aber kein Topfavorit

Im Aufstiegsrennen erwartet Maier ein breites Bewerberfeld – ohne einen klaren Favoriten. „Dieses Jahr wird es richtig spannend um den Aufstieg, aber es ist schwer vorherzusagen.“ Besonders Babelsberg 74 und Perleberg nennt er als ambitionierte Teams: „Babelsberg 74 ist sehr ambitioniert und Perleberg spielt immer einen sehr erwachsenen Fußball.“ Auch zwei weitere Mannschaften sind in den Augen des Saarmunder Trainers nicht zu unterschätzen: „Nauen und Schenkenberg haben sich gut verstärkt und werden sicher in die Führungsgruppe vorstoßen.“

Mathias Curio als Vertrauensmann – gewählt von der Mannschaft

In der Kabine der SG Saarmund herrscht Vertrauen – nicht nur untereinander, sondern auch in die gewählten Führungsfiguren. Die Kapitänsfrage beantwortet sich fast von selbst: „Bei uns wurde der Kapitän von der Mannschaft gewählt.“ Mit Mathias Curio fiel die Wahl auf den bisherigen Vize, der bereits im Vorjahr oft die Kapitänsbinde trug. Für Maier ist er die perfekte Besetzung: „Er ist ein Gesicht der Mannschaft und ein langjähriger Freund und schafft es dadurch, ein perfektes Bindeglied zwischen Trainerstab und Mannschaft zu sein.“