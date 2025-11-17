Da waren's nur noch zwei: Thalwil und Zürich City eine Runde weiter

In der zweiten Vorrunde der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional konnten sich die beiden FVRZ-Vertreter Thalwil (3:1 in Sursee) und Zürich City (2:0 gegen Emmenbrücke) durchsetzen. Uster (0:1 bei Linth 04) und Seefeld (1:2 gegen Uzwil) hingegen mussten sich geschlagen geben und schieden aus.
Thalwil setzt der Vorrunde das Sahnehäubchen auf
Wenn es läuft, dann läuft's - zumindest im Fall von Thalwil. Nach dem Wintermeistertitel in der Interregio-Gruppe 3, hat der FCT am vergangenen Wochenende auch den Einzug in die dritte und letzte Vorrunde der Interregio-Qualifiaktion für den Schweizer Cup geschafft. Das Team von Gianni Lavigna setzte sich auswärts in Sursee (Gruppe 4) mit 3:1 durch. Damit revanchierte es sich in gewisser Weise auch für die 1:3-Niederlage, die derselbe Gegner den Thalwilern in demselben Wettbewerb genau vor Jahresfrist zugefügt hatte.
Die Gäste vom Zürichsee hatten in der temporeichen ersten Halbzeit mehr vom Spiel und gingen in der 12. Minute durch einen präzisen Flachschuss von Shams Artiq Zada verdient in Führung. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, während Sursee einige Male gefährlich wurde. Noel Baumann im FCT-Tor konnte aber sämtliche gegnerischen Chancen zunichte machen. Dafür hatte das Heimteam Glück, als ein unhaltbarer Weitschuss von Denis Haliti an die Latte knallte.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ausgeglichen. Thalwil hatte nach wie vor die zwingenderen Chancen, das zweite Tor wollte jedoch nicht fallen. Und so kam es, wie es kommen musste: Sursees Herolind Cikaqi konnte in der 61. Minute mit einem Weitschuss ausgleichen. Nun übernahmen die Luzerner das Spieldiktat und kamen mehrfach gefährlich vors Tor.
Doch Thalwil bewies in dieser schwierigen Phase des Spiels Kampfgeist und ging in der 79. Minute durch einen sehenwerten, direkt ins Eck verwandelten Freistoss aus 22 Metern von Captain Denis Haliti erneut in Führung. In der Nachspielzeit entschied der Seeklub die Partie endgültig für sich: Lukas Miranda setzte den erst sechs Minuten zuvor eingewechselten Lautaro Anfossi ein, der zum 3:1 traf (92.).
Zürich City schlägt Emmenbrücke
Eine Runde weiter ist auch Interregio-Aufsteiger Zürich City. Die Stadtzürcher setzten sich auf dem Neudorf 2:0 gegen Emmenbrücke durch, das in der Gruppe 4 gegen den Abstieg kämpft. Denis Dzepo und Youssouf Sow waren für die Tore besorgt.
Seefeld verliert trotz Überzahl
Mit Seefeld und Uzwil trafen zwei Gegner aus der Meisterschaft (Interregio-Gruppe 5) aufeinander - und wie in der Meisterschaft vor zwei Wochen setzten sich die Ostschweizer 2:1 durch.
Die Stadtzürcher waren zwar gut in die Partie gestartet, konnten ihre frühe Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen. Nach rund 30 Minuten geriet Seefeld durch einen Abschluss von Ensar Hajrovic 0:1 in Rückstand.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Uzwil erneut durch Hajrovic auf 2:0 (57.). Danach kehrte das Seefelder Glück vermeintlich zurück. Zuerst sah Uzwils Samuel Weber die zweite Gelbe Karte und musste frühzeitig unter die Dusche (65.). Keine zwei Minuten später verkürzte Yannis Schneiter auf 1:2. Danach fand der FCS aber trotz Überzahl keinen Weg mehr zum Ausgleich.
Uster lässt nach und verliert knapp
Der FC Uster schliesslich verpasste trotz guter Anfangsphase den Einzug in die nächste Runde und unterlag auswärts Linth 04 mit 0:1.
Uster startete stark in die Partie und dominierte die ersten 15 Minuten klar. Mit hohem Pressing und schnellen Vorstössen setzte das Team die Gastgeber unter Druck und kam zu mehreren guten Abschlussmöglichkeiten. Die Führung blieb jedoch aus, weil entweder die Präzision im letzten Moment fehlte oder die Linth-Abwehr rechtzeitig klären konnte.
Nach dieser starken Startphase verlor Uster etwas an Kontrolle, und Linth kam zunehmend besser ins Spiel. In der 36. Minute nutzte Araz Sadik eine Unachtsamkeit in der Ustermer Defensive und erzielte das 1:0 – ein Treffer, der sich als entscheidend erweisen sollte.
In den Schlussminuten drängte Uster nochmals energisch auf den Ausgleich und warf alles nach vorne. Linth verteidigte jedoch kompakt und liess keine klaren Chancen mehr zu. So blieb es beim knappen 1:0 und dem unglücklichen Cup-Aus für Uster.
So geht's weiter
Die Begegnungen der 3. Vorrunde der Cup-Qualifikation sind bereits festgesetzt. Am Wochenende vom 20./21. Juni 2026 muss Zürich City auswärts bei Linth 04 antreten, während Thalwil in Uzwil zu Gast ist. Wer hier gewinnt, darf vom grossen Los im Schweizer Cup träumen.
