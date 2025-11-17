Da waren's nur noch zwei: Thalwil und Zürich City eine Runde weiter

Thalwil setzte sich in der 2. Vorrunde in Sursee mit 3:1 durch. – Foto: Urs Ottiger

In der zweiten Vorrunde der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional konnten sich die beiden FVRZ-Vertreter Thalwil (3:1 in Sursee) und Zürich City (2:0 gegen Emmenbrücke) durchsetzen. Uster (0:1 bei Linth 04) und Seefeld (1:2 gegen Uzwil) hingegen mussten sich geschlagen geben und schieden aus.

Thalwil setzt der Vorrunde das Sahnehäubchen auf

Wenn es läuft, dann läuft's - zumindest im Fall von Thalwil. Nach dem Wintermeistertitel in der Interregio-Gruppe 3, hat der FCT am vergangenen Wochenende auch den Einzug in die dritte und letzte Vorrunde der Interregio-Qualifiaktion für den Schweizer Cup geschafft. Das Team von Gianni Lavigna setzte sich auswärts in Sursee (Gruppe 4) mit 3:1 durch. Damit revanchierte es sich in gewisser Weise auch für die 1:3-Niederlage, die derselbe Gegner den Thalwilern in demselben Wettbewerb genau vor Jahresfrist zugefügt hatte. Die Gäste vom Zürichsee hatten in der temporeichen ersten Halbzeit mehr vom Spiel und gingen in der 12. Minute durch einen präzisen Flachschuss von Shams Artiq Zada verdient in Führung. Weitere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, während Sursee einige Male gefährlich wurde. Noel Baumann im FCT-Tor konnte aber sämtliche gegnerischen Chancen zunichte machen. Dafür hatte das Heimteam Glück, als ein unhaltbarer Weitschuss von Denis Haliti an die Latte knallte.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Thalwil (@fc_thalwil)

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst ausgeglichen. Thalwil hatte nach wie vor die zwingenderen Chancen, das zweite Tor wollte jedoch nicht fallen. Und so kam es, wie es kommen musste: Sursees Herolind Cikaqi konnte in der 61. Minute mit einem Weitschuss ausgleichen. Nun übernahmen die Luzerner das Spieldiktat und kamen mehrfach gefährlich vors Tor. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Thalwil (@fc_thalwil) Doch Thalwil bewies in dieser schwierigen Phase des Spiels Kampfgeist und ging in der 79. Minute durch einen sehenwerten, direkt ins Eck verwandelten Freistoss aus 22 Metern von Captain Denis Haliti erneut in Führung. In der Nachspielzeit entschied der Seeklub die Partie endgültig für sich: Lukas Miranda setzte den erst sechs Minuten zuvor eingewechselten Lautaro Anfossi ein, der zum 3:1 traf (92.). Mehr Bilder zu Sursee - Thalwil Zürich City schlägt Emmenbrücke

Eine Runde weiter ist auch Interregio-Aufsteiger Zürich City. Die Stadtzürcher setzten sich auf dem Neudorf 2:0 gegen Emmenbrücke durch, das in der Gruppe 4 gegen den Abstieg kämpft. Denis Dzepo und Youssouf Sow waren für die Tore besorgt.