 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Da waren's nur noch zwei: FSV Vohwinkel gibt Aufstiegschance her

Bezirksliga, Gruppe 2: Der FSV Vohwinkel kommt nicht übe ein Remis bei der Zweitvertretung von DV Solingen hinaus. Jetzt sind's nur noch zwei, die sich um den Titel streiten.

von Linus Bien · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser
FSV Vohwinkel scheidet aus Aufstiegsrennen aus.
FSV Vohwinkel scheidet aus Aufstiegsrennen aus. – Foto: wilhelm gundlach

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Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Damit verkleinert sich also das Aufstiegsrennen in Bezirksliga, Gruppe 2. Mit dem Remis zwischen DV Solingen II und dem FSV Vohwinkel scheiden die Wuppertaler aus dem Buhlen um die Krone aus. SV Solingen bekommt drei Punkte am grünen Tisch und der SC Reusrath macht seine Hausaufgaben gegen die SSV Germania. Gleichzeitig hat sich das Duell um die Nichtabstiegsplätze auf vier Mannschaften minimiert, wobei eine außer Wertung agiert. Das war der hochspannende 33. Spieltag!

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Die Partien 33. Spieltags:

„Spielt den selben Song nochmal“ – oder so ähnlich

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
7
1
Abpfiff

Wie die Cantina-Band aus Star Wars dürfte sich wohl die SG Hackenberg gefühlt haben, nachdem sie schon wieder von TuSpo Richrath abgefertigt wurde. Im Hinspiel gab es eine 0:7-Packung, während an diesem Spieltag wenigstens ein Treffer gelungen ist. Auf Richrather Seite treffen Gianluca Gagliardi (18., 53., 74.), Kevin Kluthe (46.), Jonas Schäfer (58.), Achraf Chayeb Amrani (71.) und Julian Pape (79.). Der Hackenberger Ehrentreffer geht auf David Tischlers (83.) Konto. Ein deftiger Rückschlag für die Hackenberger, die mit zwei Punkten aufs rettende Ufer weiter Jäger bleiben.

Heim-Abschied aus der Bezirksliga gelingt nicht

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
2
6
Abpfiff

Der bereits abgestiegene SC Viktoria Rott wird sich gegen den HSV Langenfeld sicherlich vorgenommen haben, erhobenen Hauptes die Bezirksliga-Bühne vor heimischem Publikum zu verlassen. Der Führungstreffer durch Ilyas Ikan Asbih (11.) gibt schonmal eine gute Richtung vor und auch der anschließende Gegentreffer, erzielt durch Faissal El Amrani (15.) macht dem Plan noch keinen Strich durch die Rechnung. Auf die erneute Führung durch Salokhidin Isoev (58.) folgt allerdings eine knüppelharte Abreibung. Luca Attardi (61., 76.), Toni Carpino (69.), Ginet Celebi (80.) und erneut El Amrani (87.) machen das halbe Dutzend für die Langenfelder voll – ein gebrauchter Tag für die Wuppertaler.

Reusrath liefert voll und erhält alle Chancen am Leben

Heute, 15:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
3
0
Abpfiff

Das Spiel beim SC Reusrath stand vermutlich kurz vor dem Anpfiff, als in Solingen der Schlusspfiff ertönte und klar war, dass ein Sieg für den sicheren zweiten Platz reichen würde und dem stand der SSV Germania Wuppertal an diesem Spieltag auch nicht im Weg. Moritz Kaufmann (20.) erzielte für den Sportclub den einzigen Treffer in Durchgang eins. Mersad Alijevic setzte in Minute 39 zur Notbremse an – Germania gut 50 Minuten damit in Unterzahl. Und die nutze die Mannschaft von Marco Schobhofen auch. In Durchgang zwei brachten Ange Armel Kouassi (53.) und Leo Luca de Rubertis (72.) Treffer zwei und drei. Reusrath bleibt mit diesem 3:0-Erfolg an Spitzenreiter SV Solingen dran und schüttelt den FSV Vohwinkel im Duell um den Relegationsplatz ab.

Velbert sichert die Klasse

Heute, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
3
1
Abpfiff

Zuletzt musste die U23 der SSVg Velbert doch ein wenig um den Klassenerhalt bangen. Ein Sieg gegen den TSV Ronsdorf hat nun Erleichterung gebracht. Und vor allem einer konnte fürs Durchatmen sorgen: Yasser Amjad Juma. Der 18-Jährige hat gleich drei Mal getroffen und wurde so zum Mittelpunkt des Geschehen. Auch der Anschlusstreffer von Jona-Miklas Ernst (58.) konnte nichts mehr am SSVg-Klassenerhalt ändern.

Spielverderber DV Solingen

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
3
3
Abpfiff

Wieder ist es die Zweitvertretung des DV Solingen, die in die Rolle des Spielverderbers tritt. Denn mit dem 3:3-Unentschieden haben sie jede Aufstiegschance des FSV Vohwinkel zerstört. Stanislao Apicella (35.) brachte die Solinger in den ersten 45 Minuten in Führung. Der zweite Durchgang wurde dann wesentlich interessanter. Jonas Schneider (54.) und Nico Sudano (63.) drehten die Partie zu Gunsten des FSV. In die umgekehrte Richtung taten es Ihnen Oleksander Lischchuk (72.) und Younes Benzerdjeb (75.) binnen weniger Minuten gleich. Den sicheren Solinger Klassenerhalt verhinderter in letzter Sekunde noch Alphonso Hennock Manata (90.). Andernfalls wäre DV uneinholbar auf Rang 14 gesprungen – so bleibt es spannend im Keller.

Gräfrath siegt bei Türkgücü

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
2
2
Abpfiff

Nach einer guten Viertelstunde eröffnet Ismet Can Agadakmaz (16.) die Partie mit einem Tor für Türkgücü Velbert. In der 33. Minute kontert Ahrom You (33.) für den BV Gräfrath. Gleiches Spiel in den zweiten 45 Minuten mit den Protagonisten Ismail Cakici (66.) und Filippas Filippou (79.). Die Mittelfeldmannschaften trennen sich mit einem 2:2.

Kein Dreier für den SSV Berghausen

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
0
0
Abpfiff

Ein Törchen war der SSV Berghausen von so wichtigen drei Punkten gegen den Cronenberger SC entfernt. Letztlich bringt das 0:0-Unentschieden dem SSV wenig, denn es sind immer noch zwei Punkte, um mindestens auf den Relegationsplatz zu kommen.

Jugoslavija dreht eindrucksvoll

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
2
4

Zu Beginn sah alles danach aus, als würde Rot-Weiß Wülfrath einen Sieg gegen Jugoslavija Wuppertal einfahren können. Torjäger Davide Mangia (4., 23.) traf doppelt für Rot-Weiß. Doch ein Doppelschlag durch David Arsenijevic (40.) sowie ein Wülfrather Eigentor brachten das Remis noch vor dem Pausentee. Jean Baumgarten (70.) und ein später Luca Lenz (90.+1) führten die Wuppertaler zum 4:2-Auswärtssieg.

SV Solingen bleibt Tabellenführer

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
0
2
§ Urteil

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So sieht der letzte Spieltag aus:

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria

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