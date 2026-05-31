Da waren's nur noch zwei: FSV Vohwinkel gibt Aufstiegschance her

Damit verkleinert sich also das Aufstiegsrennen in Bezirksliga, Gruppe 2. Mit dem Remis zwischen DV Solingen II und dem FSV Vohwinkel scheiden die Wuppertaler aus dem Buhlen um die Krone aus. SV Solingen bekommt drei Punkte am grünen Tisch und der SC Reusrath macht seine Hausaufgaben gegen die SSV Germania. Gleichzeitig hat sich das Duell um die Nichtabstiegsplätze auf vier Mannschaften minimiert, wobei eine außer Wertung agiert. Das war der hochspannende 33. Spieltag!
Wie die Cantina-Band aus Star Wars dürfte sich wohl die SG Hackenberg gefühlt haben, nachdem sie schon wieder von TuSpo Richrath abgefertigt wurde. Im Hinspiel gab es eine 0:7-Packung, während an diesem Spieltag wenigstens ein Treffer gelungen ist. Auf Richrather Seite treffen Gianluca Gagliardi (18., 53., 74.), Kevin Kluthe (46.), Jonas Schäfer (58.), Achraf Chayeb Amrani (71.) und Julian Pape (79.). Der Hackenberger Ehrentreffer geht auf David Tischlers (83.) Konto. Ein deftiger Rückschlag für die Hackenberger, die mit zwei Punkten aufs rettende Ufer weiter Jäger bleiben.
Der bereits abgestiegene SC Viktoria Rott wird sich gegen den HSV Langenfeld sicherlich vorgenommen haben, erhobenen Hauptes die Bezirksliga-Bühne vor heimischem Publikum zu verlassen. Der Führungstreffer durch Ilyas Ikan Asbih (11.) gibt schonmal eine gute Richtung vor und auch der anschließende Gegentreffer, erzielt durch Faissal El Amrani (15.) macht dem Plan noch keinen Strich durch die Rechnung. Auf die erneute Führung durch Salokhidin Isoev (58.) folgt allerdings eine knüppelharte Abreibung. Luca Attardi (61., 76.), Toni Carpino (69.), Ginet Celebi (80.) und erneut El Amrani (87.) machen das halbe Dutzend für die Langenfelder voll – ein gebrauchter Tag für die Wuppertaler.
Das Spiel beim SC Reusrath stand vermutlich kurz vor dem Anpfiff, als in Solingen der Schlusspfiff ertönte und klar war, dass ein Sieg für den sicheren zweiten Platz reichen würde und dem stand der SSV Germania Wuppertal an diesem Spieltag auch nicht im Weg. Moritz Kaufmann (20.) erzielte für den Sportclub den einzigen Treffer in Durchgang eins. Mersad Alijevic setzte in Minute 39 zur Notbremse an – Germania gut 50 Minuten damit in Unterzahl. Und die nutze die Mannschaft von Marco Schobhofen auch. In Durchgang zwei brachten Ange Armel Kouassi (53.) und Leo Luca de Rubertis (72.) Treffer zwei und drei. Reusrath bleibt mit diesem 3:0-Erfolg an Spitzenreiter SV Solingen dran und schüttelt den FSV Vohwinkel im Duell um den Relegationsplatz ab.
Zuletzt musste die U23 der SSVg Velbert doch ein wenig um den Klassenerhalt bangen. Ein Sieg gegen den TSV Ronsdorf hat nun Erleichterung gebracht. Und vor allem einer konnte fürs Durchatmen sorgen: Yasser Amjad Juma. Der 18-Jährige hat gleich drei Mal getroffen und wurde so zum Mittelpunkt des Geschehen. Auch der Anschlusstreffer von Jona-Miklas Ernst (58.) konnte nichts mehr am SSVg-Klassenerhalt ändern.
Wieder ist es die Zweitvertretung des DV Solingen, die in die Rolle des Spielverderbers tritt. Denn mit dem 3:3-Unentschieden haben sie jede Aufstiegschance des FSV Vohwinkel zerstört. Stanislao Apicella (35.) brachte die Solinger in den ersten 45 Minuten in Führung. Der zweite Durchgang wurde dann wesentlich interessanter. Jonas Schneider (54.) und Nico Sudano (63.) drehten die Partie zu Gunsten des FSV. In die umgekehrte Richtung taten es Ihnen Oleksander Lischchuk (72.) und Younes Benzerdjeb (75.) binnen weniger Minuten gleich. Den sicheren Solinger Klassenerhalt verhinderter in letzter Sekunde noch Alphonso Hennock Manata (90.). Andernfalls wäre DV uneinholbar auf Rang 14 gesprungen – so bleibt es spannend im Keller.
Nach einer guten Viertelstunde eröffnet Ismet Can Agadakmaz (16.) die Partie mit einem Tor für Türkgücü Velbert. In der 33. Minute kontert Ahrom You (33.) für den BV Gräfrath. Gleiches Spiel in den zweiten 45 Minuten mit den Protagonisten Ismail Cakici (66.) und Filippas Filippou (79.). Die Mittelfeldmannschaften trennen sich mit einem 2:2.
Ein Törchen war der SSV Berghausen von so wichtigen drei Punkten gegen den Cronenberger SC entfernt. Letztlich bringt das 0:0-Unentschieden dem SSV wenig, denn es sind immer noch zwei Punkte, um mindestens auf den Relegationsplatz zu kommen.
Zu Beginn sah alles danach aus, als würde Rot-Weiß Wülfrath einen Sieg gegen Jugoslavija Wuppertal einfahren können. Torjäger Davide Mangia (4., 23.) traf doppelt für Rot-Weiß. Doch ein Doppelschlag durch David Arsenijevic (40.) sowie ein Wülfrather Eigentor brachten das Remis noch vor dem Pausentee. Jean Baumgarten (70.) und ein später Luca Lenz (90.+1) führten die Wuppertaler zum 4:2-Auswärtssieg.
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria