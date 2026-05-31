Da waren's nur noch zwei: FSV Vohwinkel gibt Aufstiegschance her

Wie die Cantina-Band aus Star Wars dürfte sich wohl die SG Hackenberg gefühlt haben, nachdem sie schon wieder von TuSpo Richrath abgefertigt wurde. Im Hinspiel gab es eine 0:7-Packung, während an diesem Spieltag wenigstens ein Treffer gelungen ist. Auf Richrather Seite treffen Gianluca Gagliardi (18., 53., 74.), Kevin Kluthe (46.), Jonas Schäfer (58.), Achraf Chayeb Amrani (71.) und Julian Pape (79.). Der Hackenberger Ehrentreffer geht auf David Tischlers (83.) Konto. Ein deftiger Rückschlag für die Hackenberger, die mit zwei Punkten aufs rettende Ufer weiter Jäger bleiben.

Heim-Abschied aus der Bezirksliga gelingt nicht

Der bereits abgestiegene SC Viktoria Rott wird sich gegen den HSV Langenfeld sicherlich vorgenommen haben, erhobenen Hauptes die Bezirksliga-Bühne vor heimischem Publikum zu verlassen. Der Führungstreffer durch Ilyas Ikan Asbih (11.) gibt schonmal eine gute Richtung vor und auch der anschließende Gegentreffer, erzielt durch Faissal El Amrani (15.) macht dem Plan noch keinen Strich durch die Rechnung. Auf die erneute Führung durch Salokhidin Isoev (58.) folgt allerdings eine knüppelharte Abreibung. Luca Attardi (61., 76.), Toni Carpino (69.), Ginet Celebi (80.) und erneut El Amrani (87.) machen das halbe Dutzend für die Langenfelder voll – ein gebrauchter Tag für die Wuppertaler. Reusrath liefert voll und erhält alle Chancen am Leben

Das Spiel beim SC Reusrath stand vermutlich kurz vor dem Anpfiff, als in Solingen der Schlusspfiff ertönte und klar war, dass ein Sieg für den sicheren zweiten Platz reichen würde und dem stand der SSV Germania Wuppertal an diesem Spieltag auch nicht im Weg. Moritz Kaufmann (20.) erzielte für den Sportclub den einzigen Treffer in Durchgang eins. Mersad Alijevic setzte in Minute 39 zur Notbremse an – Germania gut 50 Minuten damit in Unterzahl. Und die nutze die Mannschaft von Marco Schobhofen auch. In Durchgang zwei brachten Ange Armel Kouassi (53.) und Leo Luca de Rubertis (72.) Treffer zwei und drei. Reusrath bleibt mit diesem 3:0-Erfolg an Spitzenreiter SV Solingen dran und schüttelt den FSV Vohwinkel im Duell um den Relegationsplatz ab. Velbert sichert die Klasse

Zuletzt musste die U23 der SSVg Velbert doch ein wenig um den Klassenerhalt bangen. Ein Sieg gegen den TSV Ronsdorf hat nun Erleichterung gebracht. Und vor allem einer konnte fürs Durchatmen sorgen: Yasser Amjad Juma. Der 18-Jährige hat gleich drei Mal getroffen und wurde so zum Mittelpunkt des Geschehen. Auch der Anschlusstreffer von Jona-Miklas Ernst (58.) konnte nichts mehr am SSVg-Klassenerhalt ändern. Spielverderber DV Solingen

Wieder ist es die Zweitvertretung des DV Solingen, die in die Rolle des Spielverderbers tritt. Denn mit dem 3:3-Unentschieden haben sie jede Aufstiegschance des FSV Vohwinkel zerstört. Stanislao Apicella (35.) brachte die Solinger in den ersten 45 Minuten in Führung. Der zweite Durchgang wurde dann wesentlich interessanter. Jonas Schneider (54.) und Nico Sudano (63.) drehten die Partie zu Gunsten des FSV. In die umgekehrte Richtung taten es Ihnen Oleksander Lischchuk (72.) und Younes Benzerdjeb (75.) binnen weniger Minuten gleich. Den sicheren Solinger Klassenerhalt verhinderter in letzter Sekunde noch Alphonso Hennock Manata (90.). Andernfalls wäre DV uneinholbar auf Rang 14 gesprungen – so bleibt es spannend im Keller. Gräfrath siegt bei Türkgücü

Nach einer guten Viertelstunde eröffnet Ismet Can Agadakmaz (16.) die Partie mit einem Tor für Türkgücü Velbert. In der 33. Minute kontert Ahrom You (33.) für den BV Gräfrath. Gleiches Spiel in den zweiten 45 Minuten mit den Protagonisten Ismail Cakici (66.) und Filippas Filippou (79.). Die Mittelfeldmannschaften trennen sich mit einem 2:2. Kein Dreier für den SSV Berghausen

Ein Törchen war der SSV Berghausen von so wichtigen drei Punkten gegen den Cronenberger SC entfernt. Letztlich bringt das 0:0-Unentschieden dem SSV wenig, denn es sind immer noch zwei Punkte, um mindestens auf den Relegationsplatz zu kommen. Jugoslavija dreht eindrucksvoll