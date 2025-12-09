Da waren's nur noch fünf: Teams ohne Punktverlust am Mittelrhein

Die Winterause steht vor der Tür. Dennoch gibt es im Fußball-Gebiet Mittelrhein einige wenige Teams, die bislang eine makellose Bilanz vorweisen können. Woche für Woche behaupten sich diese Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen – und stehen nach mehreren Spieltagen noch ohne Punktverlust da.
Ob ambitionierter Aufstiegsfavorit oder Überraschungsteam – die Erfolgsserien zeigen, wie unterschiedlich Wege zum perfekten Start aussehen können. Während manche Teams mit torgefährlicher Offensive glänzen, überzeugen andere mit kompromissloser Defensive und mannschaftlicher Geschlossenheit.
Kreisliga A Heinsberg
Dynamo Erkelenz 2014 (13 Spiele, 39 Punkte, 64:12 Tore)
Kreisliga B
SC 1919 Merzenich (12 Spiele, 36 Punkte, 55:13 Tore)
TuS Lammersdorf (12 Spiele, 36 Punkte, 39:7 Tore)
Kreisliga C
VfL Gummersbach (12 Spiele, 36 Punkte, 77:8 Tore)
Kreisliga D
SV Scherpenseel-Grotenrath II (7 Spiele, 21 Punkte, 39:4 Tore)
Bezirksliga
Deutz 05 II (11 Spiele, 33 Punkte, 51:9 Tore)
VfL Kommern (9 Spiele, 27 Punkte, 44:4 Tore)
Kreisliga A
FSV Köln 99 I (10 Spiele, 30 Punkte, 86:4 Tore)
Kreisliga B
FV Preußen Bonn (9 Spiele, 27 Punkte, 40:5 Tore)
1. Kreisklasse
TuS Immekeppel (5 Spiele, 15 Punkte, 33:3 Tore)