Da waren's nur noch acht: Teams ohne Punktverlust am Mittelrhein

Die Vorrunde biegt auf die Zielgerade ab. Dennoch gibt es im Fußball-Gebiet Mittelrhein wieder einige Teams, die bislang eine makellose Bilanz vorweisen können. Woche für Woche behaupten sich diese Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen – und stehen nach mehreren Spieltagen noch ohne Punktverlust da.
Ob ambitionierter Aufstiegsfavorit oder überraschender Liganeuling – die Erfolgsserien zeigen, wie unterschiedlich Wege zum perfekten Start aussehen können. Während manche Teams mit torgefährlicher Offensive glänzen, überzeugen andere mit kompromissloser Defensive und mannschaftlicher Geschlossenheit.
Landesliga
FC Hürth (10 Spiele, 30 Punkte, 29:6 Tore)
Bezirksliga
Türkischer SV Düren (10 Spiele, 30 Punkte, 42:17 Tore)
Kreisliga A
Dynamo Erkelenz 2014 e.V. (10 Spiele, 30 Punkte, 47:8 Tore)
Kreisliga B
SC 1919 Merzenich (9 Spiele, 27 Punkte, 44:11 Tore)
TuS Lammersdorf (9 Spiele, 27 Punkte, 25:5 Tore)
Kreisliga C
VfL Gummersbach (10 Spiele, 30 Punkte, 70:6 Tore)
Kreisliga D
SC Rondorf II (11 Spiele, 33 Punkte, 61:8 Tore)
SV Scherpenseel-Grotenrath II (5 Spiele, 15 Punkte, 34:2 Tore)