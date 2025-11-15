Da waren's nur noch acht: Teams ohne Punktverlust am Mittelrhein

Die Vorrunde biegt auf die Zielgerade ab. Dennoch gibt es im Fußball-Gebiet Mittelrhein wieder einige Teams, die bislang eine makellose Bilanz vorweisen können. Woche für Woche behaupten sich diese Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen – und stehen nach mehreren Spieltagen noch ohne Punktverlust da.