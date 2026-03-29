Da waren's nur noch 16: Teams ohne Niederlage am Mittelrhein

In der Kreisliga B2 Aachen noch ohne Niederlage: TuS Lammersdorf – Foto: Gerhard Hannappel

In den Herren-Ligen im Bereich von FuPa Mittelrhein gibt noch einige Teams, die in den Punktspielen bislang ohne Niederlage sind. Dabei handelt sich nicht immer um den jeweiligen Tabellenführer. Welche Mannschaften bisher unbezwungen sind, zeigen wir euch hier.