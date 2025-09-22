„Da waren wir zu passiv“ – Sportfreunde unterliegen Teutonia Weiden

Der FC Teutonia Weiden hat seinen Aufwärtstrend in der Mittelrheinliga bestätigt. Nach dem Sieg in Porz gewann die Mannschaft von Trainer Sawwas Panagiotidis auch das Heimspiel gegen Aufsteiger Sportfreunde Düren mit 2:0. Mit dem zweiten Erfolg in Serie schob sich Weiden auf Rang elf vor, Düren fiel auf Platz 13 zurück.

Die Gastgeber stellten die Weichen mit Treffern zu psychologisch günstigen Zeitpunkten. Tamer Tuncer traf kurz vor der Pause aus der Distanz zum 1:0 (40.), Shadrac-Don Futi erhöhte direkt nach Wiederbeginn (49.). „Die Tore waren wirklich zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz war es ein verdienter Sieg. Wir sind einfach happy, dass wir jetzt zwei Siege hintereinander einfahren konnten. Daran wollen wir am Mittwoch beim Pokalspiel in Brand direkt anknüpfen“, sagte Weidens Sportlicher Leiter Meik Kühnel.

Dürens Trainer Marcel Demircan sah trotz der Niederlage viele positive Aspekte: „Im Gegensatz zur letzten Woche war das heute auch von beiden Seiten ein sehr gutes Spiel. Die ersten 30 Minuten gingen ganz klar an Weiden, da waren wir zu passiv. Wir hatten dann aber gute Antworten, haben sehr viel Laufarbeit gemacht und uns viele Chancen erarbeitet.“

Besonders die Effizienz sah er als entscheidenden Unterschied: „Wir haben zweihundertprozentige Chancen, wo uns kurz vorm Tor der Saft ausgeht. Normalerweise sind das Situationen, wo man zum Jubeln abdrehen kann. Dann machen wir zwei, drei Fehler, rutschen weg, und Weiden bestraft das eiskalt. Viele Großchancen habe ich auf Seiten Weiden nicht gesehen.“

Düren stemmte sich in der zweiten Halbzeit gegen die Niederlage, blieb aber im Abschluss glücklos. „Wir haben sehr viel richtig gemacht, sehr gut gegen den Ball gearbeitet, viele Zweikämpfe geführt und noch mindestens vier, fünf hochkarätige Chancen. Es geht einfach keiner rein. Wir hatten sehr viel Pech, sehr schade für meine Mannschaft“, so Demircan.

Mit positivem Gefühl gegen den Tabellenführer

Er blickt trotz des Rückschlags nach vorn: „Ich gehe mit einem positiven Gefühl raus. Wir sind echt gut angekommen in der Liga, haben viel mehr gute Aktionen als schlechte. Trotzdem werden wir im Moment eiskalt bestraft, wenn wir Fehler machen. Fußball ist einfach ein Fehlervermeidungsspiel. Trotzdem Kompliment an mein Team, Glückwunsch an Weiden, es war ein Top-Spiel von beiden Seiten mit dem besseren Ausgang für Weiden.“

Für Teutonia Weiden geht es bereits am Mittwoch gegen den DJK Rasensport Brand im Mittelrheinpokal wieder auf dem Platz, ehe man am Sonntag den Siegburger SV empfängt. Die Sportfreunde erwarten am fünften Spieltag den Tabellenführer aus Vichttal.