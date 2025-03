„Da waren wir dann kurz von der Rolle“ – Doppelpack reicht Pewsum

Thilo Janßen von Strudden sah im großen und ganzen eine ausgeglichene Partie und beschreibt vor allem den Doppelschlag der Gäste als Schock – „Da waren wir dann kurz von der Rolle", so der 30-Jährige. In der 25. Spielminute war es zunächst Jannis Hempelmann, der die Gäste nach einem langen Ball auf die Siegerstraße brachte und gerade einmal eine Minute später sah, wie sein Mannschaftskollege Carsten Weyers auf 2:0 erhöhte. Abwehrspieler Malte Risto vom TuS Pewsum erwähnt einen guten Start der Gäste und bewertet sein Team als die besser Mannschaft in der ersten Halbzeit – „Wir sind gut in die Partie gestartet und haben auch gute Möglichkeiten und klar die besseren Spielanteile. Die 2:0-Halbzeitführung war absolut verdient." so Risto. Nach dem Seitenwechsel sehen sowohl Thilo Janßen als auch Malte Risto eine klar verstärkte Struddener Mannschaft, einzig allein das Tor gelang den Gastgebern nicht. „In der zweiten Halbzeit sind wir dann nicht mehr so gut reingekommen und Strudden war die bessere Mannschaft und hatte mehrere gute Möglichkeiten, aber konnte keinen Anschlusstreffer erzielen, der aber durchaus verdient gewesen wäre. Wir hatten in der zweiten Halbzeit lediglich ein paar halbe Konterchancen", resümiert der Pewsumer. Thilo Janßen schätzt das Spielgeschehen ähnlich ein: „Wir hatten auch unsere Gelegenheiten, aber waren dann nicht so zwingend, um das Tor dann wirklich zu erzielen, das hatte Pewsum uns dann halt voraus."