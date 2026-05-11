„Da waren schöne Spielzüge dabei“: SV Hohenfurch schießt SV Apfeldorf/Kinsau im Derby ab

Der SV Hohenfurch hat dem SV Apfeldorf/Kinsau beim 5:0-Sieg im Derby keine Chance gelassen. Daniel Fischer traf dabei doppelt, einmal vom Punkt.
Auch wenn beide Vereine freundschaftlich verbunden sind, zu verschenken hatte der SV Hohenfurch im Derby gegen den SV Apfeldorf/Kinsau nichts. Das Team von Coach Chris Resch, der bis vor drei Jahren die damals noch eigenständigen Kinsauer betreute, setzte sich gegen die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft deutlich mit 5:0 (3:0) durch. Damit haben die Hohenfurcher mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten immer noch Chancen auf die Rückkehr in die Kreisliga.
„Wir schauen aber erst mal Spiel für Spiel“, hielt Resch den Ball nach dem zweiten Kantersieg in Folge –zuvor gab‘s im Nachholspiel bei Peiting II ein 8:0 – den Ball flach. „Das war nach weniger guten Wochen mal eine gute“, konstatierte Resch zufrieden. „Wir konnten Hohenfurch nicht Paroli bieten, die Niederlage war mehr als verdient“, räumte Kinsaus Trainer Marcus Widmann ein, bei dessen Team die schwarze Serie weitergeht. Apfeldorf/Kinsau holte nach der Winterpause in acht Partien keinen einzigen Punkt. „Für uns gilt es, irgendwie in die Relegation zu kommen“, so Widmann. Er hofft, den drittletzten Platz in den abschließenden drei Partien noch zu verteidigen.
Verteidigen lautete auch das Motto seiner Truppe in Hohenfurch. „Wir haben kein Offensivfeuerwerk abgebrannt“, flüchtete sich Widmann angesichts einer halben Torchance im gesamten Spiel in Sarkasmus. Die Hausherren gaben von Beginn an den Ton an. Nico Prinzing köpfte noch knapp über die Latte (10.). Der Freistoß von Florian Radler fand aber den Weg ins Gästetor – 1:0 (18.). „Das war der Dosenöffner“, freute sich Resch. Auf Kopfballvorlage von Georg Gornig erhöhte Nico Prinzing auf 2:0 (33.). Kurz vor der Pause ließ Nico Schönfelder das 3:0 folgen (44.). „Da waren schöne Spielzüge dabei“, lobte Resch die gute Vorstellung seiner Elf in der ersten Hälfte.
Nach dem Wechsel lag das vierte Tor in der Luft. Kurz nach einer Großchance von Schönfelder (49.) kassierte Valentin Erhard von den Gästen eine umstrittene Zeitstrafe (50.). Die Überzahl nutzen die Hausherren eiskalt aus. Einen schnell vorgetragenen Angriff veredelte David Fischer (54.) mit dem 4:0. Danach nahmen die Hohenfurcher den Fuß etwas von Gas. Trotzdem blieben sie torgefährlich, das 5:0 durch David Fischer entsprang einem Foulelfmeter (82.).