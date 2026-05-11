„Da waren schöne Spielzüge dabei“: SV Hohenfurch schießt SV Apfeldorf/Kinsau im Derby ab

Der Schlusspunkt: Hohenfurchs Daniel Fischer verwandelt einen Elfmeter zum 5:0. – Foto: Roland Halmel

Auch wenn beide Vereine freundschaftlich verbunden sind, zu verschenken hatte der SV Hohenfurch im Derby gegen den SV Apfeldorf/Kinsau nichts. Das Team von Coach Chris Resch, der bis vor drei Jahren die damals noch eigenständigen Kinsauer betreute, setzte sich gegen die abstiegsbedrohte Spielgemeinschaft deutlich mit 5:0 (3:0) durch. Damit haben die Hohenfurcher mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten immer noch Chancen auf die Rückkehr in die Kreisliga.

„Wir schauen aber erst mal Spiel für Spiel“, hielt Resch den Ball nach dem zweiten Kantersieg in Folge –zuvor gab‘s im Nachholspiel bei Peiting II ein 8:0 – den Ball flach. „Das war nach weniger guten Wochen mal eine gute“, konstatierte Resch zufrieden. „Wir konnten Hohenfurch nicht Paroli bieten, die Niederlage war mehr als verdient“, räumte Kinsaus Trainer Marcus Widmann ein, bei dessen Team die schwarze Serie weitergeht. Apfeldorf/Kinsau holte nach der Winterpause in acht Partien keinen einzigen Punkt. „Für uns gilt es, irgendwie in die Relegation zu kommen“, so Widmann. Er hofft, den drittletzten Platz in den abschließenden drei Partien noch zu verteidigen.