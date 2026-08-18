Da war mehr drin...

– Foto: Johannes Schmidt

So sagte Gästecoach Steve Dieske: „Ich glaube, etwas haben wir heute nach dem verpatzten Punktspielstart erreicht, denn wir fahren mit einer defensiven Null nach Hause.“ Hendrik Faik, der Übungsleiter der Einheimischen, äußerte sich so: „Insgesamt bin ich etwas enttäuscht. Natürlich sind wir froh, dass wir den ersten Punkt hier behalten haben. Aber unser Ziel war auch klar, wir wollten das Spiel gewinnen.“

Die ordentlich geführte Partie, mit der der umsichtige Referee Laurenz Werner, der vor allem im erfahrenen Franz Unger einen sehr guten Rückhalt besaß, trotz einiger Verwarnungen keinerlei ernsthafte Probleme hatte, begannen die Kontrahenten recht zurückhaltend. Bautzen ließ die Rudolstädter bis zur Mittellinie gewähren, um dann zuzupacken.

Nach einer Abseitsstellung von Manfred Starke (33.), der in vielen Situationen klug das Leder sicherte, traf Johann Weiß das Leder ebenso nicht richtig (41.) wie Felix Hennig kurz darauf.

Doch in den Strafräumen tat sich in der Anfangsviertelstunde kaum etwas. Zwar kamen die Spree-Budissen zur ersten Ecke (14.), aber 120 Sekunden später setzte der laufstarke Nima Amiri, der sich zwar einige Mal festdribbelte, aber auf jeden Fall ein belebendes Element ist, Kponton hervorragend in Szene. Doch der schnelle Angreifer kam nicht an Kiefer vorbei (16.). Kurz darauf traf Kponton nach einem Zuspiel von Marco Riemer nur das Außennetz (20.). Auch ein Bautzener zielte beim Kopfball nach einem Freistoß zu hoch (32.).

Im zweiten Durchgang gab es die schon beschriebenen Chancen der Gastgeber. Viel mehr passierte erst einmal nicht. Auch Ron Wachs jagte das Spielgerät recht deutlich Richtung Schrebergarten (81.).

Doch in der 90. Spielminute, es gab noch drei als “Zuschlag“, stockte den FC-Anhängern der Atem. Denn der junge Len-Robin Mende lief allein auf Eric Kunth zu und wollte das Spielgerät ins lange Eck platzieren. Doch das wusste der FC-Schlussmann, der vor allem bei gefährlichen Flanken und Ecken des FSV zu tun hatte, mit tollem Reflex zu verhindern. So blieb es beim torlosen Remis und einem ersten Punktgewinn für beide Mannschaften.

STIMMEN ZUM SPIEL

„Aber keinen Vorwurf an den jungen Kerl mit seinen 18 Jahren, dass er den Ball kurz vor dem Abpfiff nicht am Keeper vorbei bringt. Unter dem Strich sieht es so aus, dass Rudolstadt in der Mehrzahl die qualitativ besseren Möglichkeiten hatte. Der Gegner trifft den Pfosten und Stefan Kiefer liefert eine überragende Parade. Sicherlich können wir uns in diesen Phasen bei Stefan bedanken, aber wie wir uns in diesen Sequenzen hineingeschmissen haben, dass wir hier die Null mitnehmen, war schon gut. Fußballerisch hatten wir einen ‚Zacken’ mehr vom Spiel.“ (Steve Dieske)

„Aber wir haben natürlich Respekt vor Bautzen. Die letzte Saison hat ja gezeigt, dass man gegen Bautzen auch unter die Räder kommen kann. Wir haben gut verteidigt, aber ich denke, dass man diese Liga auch nicht alles wegverteidigen kann. Da war die Chance kurz vor Schluss, aber auch, weil die Jungs den Sieg extrem wollten. Insgesamt ist es jedoch schade, denn wir haben zum Auftakt zwei ordentliche Spiele gemacht und stehen mit einem Punkt da.“ (Hendrik Faik)

Weiter geht es am Freitag, dem 21. August, um 18 Uhr, wenn der FC Einheit in der 1. Pokalhauptrunde Thüringen zum SV Eintracht Eisenberg reist.