Da war mehr drin...

Am Sonntag war die SG Wyhl/Endingen II zu Gast im Nordweiler Frongrund. Bei brütend heißen Temperaturen bot man dem Tabellenführer lange Paroli. Durch vermeidbare Fehler geriet man ins Hintertreffen, was im Laufe der zweiten Halbzeit nicht mehr zu korrigieren war.

Von Beginn an waren die Gäste auf Betriebstemperatur. Der Ball zirkulierte ansprechend und sicher in den eigenen Reihen. Defensiv stand man kompakt und offensiv versuchte man kleine Nadelstiche zu setzen. Der schon feststehende Meister war vom souveränen Auftreten sichtlich beeindruckt. Im letzten Drittel wurde es schwierig sich durchzuspielen, da die Hausherren über die mit Abstand beste Defensive der Liga verfügen.

Oft braucht ein Ligaprimus nur eine Chance, um ein Tor zu erzielen – dies war auch hier so. Die SG Wyhl/Endingen war im Angriff, verlor aber das Spielgerät. Nach einem tollen Konter war Biehler entwischt und schloss gekonnt ab – 1:0 (33.). Doch die Mannen von Peter Klär und Valon Dogani spielten einfach weiter, als ob nichts gewesen wäre. Die Viererkette und das Zentrum waren enorm ballsicher und ließen die Gastgeber weiter laufen – wie gesagt bei Temperaturen jenseits der 30 Grad (in der Sonne). Kurz vor der Pause gelang dann auch der absolut verdiente Ausgleich. Ein kurz ausgeführter Freistoß wurde an die Seite gespielt. Patrick Eckert, der ein tolles Spiel ablieferte, schlug eine präzise Flanke aus dem Halbfeld. Der Ball flog gen zweiten Pfosten und senkte sich zum richtigen Zeitpunkt. Der Abwehrspieler unterlief den Ball, worauf Torjäger Lars Woziwodzki spekulierte. Er köpfte eine Bogenlampe über den Keeper ins lange Ecke – Flanke und Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Die Freude war groß, hielt aber nicht lange an. In der Nachspielzeit gab es einen berechtigten Handelfmeter. Nach einem kapitalen Ballverlust und Kuddelmuddel im Strafraum, wurde ein Schuss mit der Hand geblockt. Den fälligen Strafstoß konnte Maier souverän verwandeln. Super bitter, so in die Halbzeit gehen zu müssen. Dies war mit die beste Halbzeit der Saison – gemessen auch an der Qualität des Gegners.

Kurz nach Wiederanpfiff hatte Lars Woziwodzki einen Weitschuss angesetzt, doch dieser verfehlte das Ziel. Doch nach und nach bröckelte die eigene dominante Ballbesitzphase. Die SG Nordweil/Wagenstadt lief etwas höher an und bei den Gästen sank die Selbstverständlichkeit in Positionierung und Passspiel. Dazu kam ein unnötiges Gegentor nach Eckball. Dieser kam etwas unglücklich zu Stande und wurde scharf auf den ersten Pfosten getreten. Dort wurde Stalf sträflich allein gelassen und köpfte ein – 3:1 (64.). Nun war man auf der Verliererstraße, dank zweier vermeidbarer Gegentore. Dies war gegen den Meister nicht mehr zu korrigieren. Man versuchte alles, auch mit frischem Blut von der Ersatzbank. Doch die Angriffe waren nun oft kopflos und die Konzentration (dem Spielstand und der Hitze geschuldet) sank. In der 81. Spielminute gelang dem Gastgeber auch noch das 4:1. Henning schlenzte den Ball von der Strafraumkante ins lange Eck. Das Ergebnis war nun viel zu hoch, aber Realität auf der Anzeigetafel. Dann gab es einen ebenfalls berechtigten Foulelfmeter – diesmal für die Kaiserstühler. Andi Osmani trat an, doch er schoss den Ball über die Latte. Kurz vor Spielende gelang dann doch noch das 2:4. In Folge eines Eckballs, geriet Stalf von Nicolas Meyer so in Bedrängnis, dass er den Ball ins eigene Tor köpfte. Dann pfiff der gute Schiedsrichter die Partie ab.

Fazit

Da war definitiv mehr drin. Wie gesagt, spielten die Gäste eine clevere erste Halbzeit. Man versuchte die SG Norweil/Wagenstadt zu locken und hatte eine sehr hohe Passquote. Echt toll anzuschauen. Bitter war der Elfmeter mit dem Halbzeitpfiff. Dies brachte etwas Unsicherheit ins eigene Spiel. Dann folgte das Eckballgegentor, was schlussendlich die Entscheidung brachte. Am Ende ging man als Verlierer vom Platz, aber mit erhobenem Haupt.

Nachruf

Der kürzlich verstorbene Helmut Schwab war jahrelang als Linienrichter für die zweite und dritte Mannschaft aktiv. Solange es die Gesundheit zu ließ, war er immer auf Ballhöhe an der Seitenlinie. Er versorgte die Mannschaft des Öfteren mit Energie bringenden Bananen und brachte Stimmung, wenn er mit seiner Gitarre spielte. Helmut, vielen Dank für dein Wirken. Wir werden dich ehrenvoll in Erinnerung behalten.

Am Samstag, 07.06. bestreitet die SG Wyhl/Endingen sein sein letztes Heimspiel der Saison. Gegner wird die SF Winden II sein. Das Spiel wird um 17:30 angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter