„Da war jeder Schuss ein Treffer“: Lenggrieser SC dominiert Spitzenspiel gegen DJK Waldram

Die Begegnung zwischen dem Tabellenzweiten Lenggrieser SC und der bislang drittplatzierten DJK Waldram galt als Spitzenspiel in der Kreisliga 1. Gerecht wurde dieser Bezeichnung allerdings nur der LSC, der mehr als deutlich mit 5:0 (1:0) siegte. „Es kommt selten bei uns vor, dass ich den Puls ab der 60. Minute runterfahren kann“, kommentierte Trainer Georg Simon schmunzelnd. „Dass es ausgerechnet gegen Waldram so ist, hätte ich vorher nicht gedacht.“

Um zu wissen, wie die Partie läuft, hätte man nicht unbedingt auf den Liveticker oder aufs Spielfeld sehen müssen. Tobias Hagenbucher schimpfte in der 62. Minute lautstark über den Platz: „Wir kommen überhaupt in die Zweikämpfe. Das ist doch ein Sch…dreck, was wir spielen.“ Die gleichen Worte wählte Luca Faganello an der Mittellinie: „Alle aufwachen. Männer, was los mit uns?“ Es war Faganellos letzte Amtshandlung, danach wechselte ihn Trainer Benedikt Buchner aus.

Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 4:0 für die Gastgeber. Vorausgegangen war eine einseitige Partie, in der sich die Gäste kaum nennenswerte Torchancen erarbeiteten. Die wohl beste hatte Jonathan Bahnmüller, doch sein strammer Schuss wurde von Max Angermeier abgeblockt, noch ehe der Ball den Fünfmeterraum erreichte. Auf der anderen Seite hatten Martin Wasensteiner (15. 23.) und Michael Schnaderbeck (39.) hochkarätige Chancen, die aber Hagenbucher vereitelte. Somit stand es zur Halbzeit nur 1:0 durch einen Treffer von Michael Schnaderbeck (34.).

Wasensteiner und Demmel machen den Sack mit je zwei Treffern zu

Der Schlüsselmoment war nach Ansicht von Georg Simon die 49. Spielminute, als sich Jakob Gerg auf der rechten Seite unaufhaltsam durchsetzte und Wasensteiner aus kurzer Distanz traf. „Mit einer bisserl zittern, weil er den Ball aus einem Meter unter die Latte gehauen hat“, wie Simon anmerkte. Dadurch sei bei der Mannschaft und bei Wasensteiner die Last von den Schultern gefallen: „Er hat gearbeitet ohne Ende, war zuletzt aber vor dem Tor nicht so glücklich.“ Plötzlich ging alles ganz einfach: Waldram bekam keinen Zugriff mehr – nochmal Wasensteiner (62.) und der eingewechselte Michael Demmel (39., 78.) erhöhten mühelos auf 5:0. Und Simon konnte in der Schlussphase einige Leistungsträger schonen.

„Da war jeder Schuss ein Treffer“ resümierte DJK-Coach Buchner. „Wir waren leider nicht präsent, haben die Zweikämpfe nicht so angenommen wie die Lenggrieser und waren deswegen in allen Belangen zweiter Sieger.“

Mathias Gerg (LSC-Mittelfeldspieler): „Das Ergebnis ist so deutlich geworden, weil wir endlich mal unsere Chancen genutzt haben. In der ersten Halbzeit war die Verwertung noch ausbaufähig. In der zweiten Halbzeit haben wir relativ schnell auf 3:0 gestellt, und dann war es eine klare Sache, da war Waldram mental k.o. Das war gut fürs Selbstvertrauen.“

Tobias Hagenbucher (DJK-Torhüter): „Wir wussten, was die Lenggrieser vorhaben: Viele Chip-Bälle über die Kette spielen. Trotzdem haben keinen Zugriff bekommen. Die Lenggrieser haben es gut gemacht, sie haben sich die Räume frei gespielt. Eins-gegen-Eins-Situationen sind immer Glückssache. In der ersten Halbzeit konnte ich noch ein, zwei halten. Der in der Halbzeit eingewechselte Stürmer hat es besser gemacht.“

Stimmen zum Landkreis-Derby

Dominik Irmer (Sportlicher Leiter DJK): „Ein verdienter Sieg für Lenggries, über die Höhe kann man diskutieren. Aber ob 3:0 oder 5:0 ausgeht, spielt keine große Rolle. Lenggries war sehr stark, hat schnell umgeschaltet und hat viele Zweikämpfe gewonnen, vor allem im Mittelfeld. Unsere Mannschaft war etwas zu naiv in der Vorwärtsbewegung. Wenn man so ausgespielt wird, muss man den Fokus mehr auf hinten legen. Das ist eine junge Mannschaft, das muss sie noch lernen. Wenn bei uns wieder drei, vier Spieler dazukommen, wird es wieder besser.“

Karl Murböck (A-Junioren-Trainer LSC): „Wenn der Wasensteiner in der ersten Halbzeit seine Chancen reinmacht, steht es da schon 2:0 oder 3:0. In der zweiten Halbzeit war Lenggries giftiger und hat die Konter super ausgespielt.“

Günther Mücke (Besitzer im DJK-Vorstand): „Wir sind mit anderen Erwartungen hierhergefahren. Es war von der ersten Minute an ein verbissenes, kampfbetontes Spiel. Lenggries hat sich richtig gut präsentiert und verdient gewonnen. Vielleicht ein bisserl zu hoch, aber sie haben gute Sachen gemacht und ihre Tore schön rausgespielt.“