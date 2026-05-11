„Da war ich absolut bedient“: Vorsfelde siegt trotzdem deutlich

Von Beginn an entwickelte sich die Partie weitgehend wie von Patrick Klein erwartet. „Wilsche war darauf aus zu verteidigen, so lange wie möglich die Null zu halten“, sagte der Trainer des SSV Vorsfelde II. Seine Mannschaft übernahm früh die Kontrolle und erspielte sich bereits in der ersten Halbzeit zahlreiche Möglichkeiten. „Die erste Halbzeit hätte sich Wilsche nicht beschweren können, wenn wir vielleicht noch ein oder zwei Tore mehr erzielt hätten und mit einem 3:0 oder 4:0 in die Halbzeit gegangen wären.“

Die Führung fiel in der 13. Minute durch Marcel-Luis Mokry, der das Übergewicht der Gastgeber erstmals auf die Anzeigetafel brachte. Vorsfelde blieb danach spielbestimmend, ließ allerdings weitere Möglichkeiten ungenutzt. „Das Einzige, worüber wir meckern müssen, ist vielleicht die Chancenverwertung und vielleicht der letzte entscheidende Pass, die letzte entscheidende Aktion im letzten Drittel“, sagte Klein. Noch vor der Pause erhöhte Cedric Schröder auf 2:0 (31.).

Entsprechend zufrieden zeigte sich der Vorsfelder Trainer zur Halbzeitpause. „Ich war zufrieden mit der ersten Halbzeit. Das habe ich dann auch so den Jungs gesagt. Sie sollen nicht aufhören, einfach weiterspielen.“ Doch direkt nach dem Seitenwechsel verlor die Partie aus Sicht der Gastgeber plötzlich ihre klare Ordnung.

„Man hatte von Anfang an irgendwie schon den Eindruck, dass wir ein, zwei Gänge runtergeschaltet haben, waren nicht mehr ganz so griffig und nicht mehr ganz so aktiv, sowohl mit als auch gegen den Ball“, sagte Klein. Zunächst vergab Vorsfelde eine große Möglichkeit zum möglichen 3:0. „Wir hatten nochmal nach fünf Minuten eine tausendprozentige, die wir vergeben haben. Das war wirklich leichtsinnig vergeben. Darüber habe ich mich extrem aufgeregt.“

Die ausgelassene Chance wirkte wie ein Wendepunkt. Im direkten Gegenzug verkürzte Jannes Schacht in der 54. Minute auf 2:1, nur zwei Minuten später glich Tobias Jansen sogar zum 2:2 aus. Die Gastgeber verloren für kurze Zeit komplett den Zugriff. „Da war ich absolut bedient“, sagte Klein über diese Phase. Nach dem Doppelschlag der Gäste dachte der Trainer bereits über personelle Veränderungen nach: „Ich stand kurz davor, durchzuwechseln, einfach neue Impulse reinzubringen.“

Die Reaktion seiner Mannschaft überzeugte ihn letztlich davon, zunächst nichts zu verändern. „Ich habe dann aber doch der Mannschaft vertraut“, sagte Klein. Die Antwort folgte prompt: Nur wenige Minuten nach dem Ausgleich brachte Cedric Schröder die SSV Vorsfelde II erneut in Führung (62.), ehe derselbe Spieler zwei Minuten später mit seinem dritten Treffer des Tages auf 4:2 erhöhte.

Mit diesem Doppelschlag war die kurze Unsicherheit der Gastgeber beendet. „Ich glaube, damit haben wir Wilsche am Ende ganz und gar den Zahn gezogen“, sagte Klein. Der VfR Wilsche-Neubokel konnte dem Tempo der Gastgeber in der Schlussphase nichts mehr entgegensetzen. Asil Haider Ismail erhöhte in der 74. Minute auf 5:2, ehe der eingewechselte Clenio N`Kossi Antonio in der Schlussminute den Endstand herstellte.

Für Patrick Klein überwog trotz der Schwächephase insgesamt die Zufriedenheit. „Am Ende haben wir auch in der Höhe völlig verdient mit 6:2 gewonnen.“ Die zehn Minuten nach der Pause wollte der Trainer dennoch ausdrücklich nicht ausblenden. „Das war schon ein kleiner Wermutstropfen. Daran sollten wir uns jetzt nicht in naher Zukunft orientieren.“

Mit dem Sieg bleibt die SSV Vorsfelde II Tabellenzweiter und hält den Druck auf Spitzenreiter TSV Hillerse aufrecht. Gleichzeitig richtete Klein den Blick bereits auf die kommende Aufgabe bei der SV Gifhorn. „Gerade jetzt gegen Gifhorn (ich denke, das ist nochmal ein anderes Kaliber) sollten wir so ein Gesicht nicht zeigen.“

Der VfR Wilsche-Neubokel steht nach der Niederlage weiter auf Rang 14 und empfängt bereits am Dienstag den TSV Hehlingen. Die SSV Vorsfelde II gastiert am Sonntag bei SV Gifhorn.