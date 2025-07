Da war es nur noch einer

Einer von sieben ist durchgekommen. Das ist eine äußerst schwache Ausbeute, die die Sinsheimer Vertreter nach der ersten Runde im badischen Fußballpokal vorzuweisen haben. Übriggeblieben ist der Verbandsligist FC Zuzenhausen, der am Sonntag beim Landesligisten SG-SV Lobbach um den Einzug in die dritte Runde antritt.

In Zuzenhausen geht man zuversichtlich in das kleine Derby, zumal der Auftakt mit 3:1 beim SC Rot-Weiß Rheinau vor Wochenfrist gelang. Zäh war es dennoch über weite Strecken. "Wir haben viele Chancen liegenlassen und Rheinau kam über ein schnelles Umschaltspiel immer wieder zu seinen Gelegenheiten", sieht der FC-Coach noch reichlich Luft nach oben.

Dabei liegt die jüngste Begegnung der beiden Klubs gerade einmal drei Wochen zurück. Am 6. Juli siegte der FC im Testspiel gegen die SG-SV mit 2:1. Zuzes Trainer Niklas Kissel macht in beiden Vereinen viele Gemeinsamkeiten aus und sagt: "Lobbach setzt wie wir auf viele junge Spieler und kommt über die mannschaftliche Geschlossenheit."

"Wir müssen aber erst einmal unsere Aufgaben erledigen", zählt für Kissel vorerst nur Lobbach und vor dem Gegner hat er größten Respekt: "Die haben sich richtig gut verstärkt und ich traue ihnen in der Landesliga eine gute Rolle zu." Aber auch in Zuzenhausen stimmt es in und um die Mannschaft herum. Kissel verrät mit einem Schmunzeln: "Unsere Truppe passt super zusammen, die Charaktere haben sich schnell gefunden und die Führungsspieler haben bereits berichtet, es würde wie ´Arsch auf Eimer´ passen."

Der Blick voraus hält einen Kracher bereit. Sollte sich Zuze in Lobbach und auch in der dann folgenden dritten Runde gegen den Sieger des Duells der beiden Landesligisten FC Türkspor Mannheim und FK Srbija Mannheim durchsetzen, winkt ein Aufeinandertreffen mit dem SV Sandhausen. Der Drittliga-Absteiger muss vorher aber erst einmal den TSV Amicitia Viernheim oder die SG Heidelberg-Kirchheim aus dem Weg räumen. Nach Pokalduellen mit dem SV Waldhof Mannheim 2021/22 und dem FC-Astoria Walldorf 2022/23 wäre dies mal wieder ein echter Höhepunkt im Häuselgrundweg.

Dann sollte es auch besser gelingen eine Reihe von Ausfällen zu kompensieren. Mitten in der Vorbereitung ist der Krankenstand jedenfalls sehr hoch bei den Grün-Weißen. Yannick Heinlein ist angeschlagen nach dem Rheinau-Spiel, sein Einsatz ist mehr als fraglich. Paul Rottmann hat Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur und Can-Luca Kilic ist ebenfalls angeschlagen. Passen müssen weiterhin Neuzugang Yannick Schneider sowie Tobias Can und Joshua Keßler. Sidney Fellhauer fehlt urlaubsbedingt, während Jonas Selz gerade rechtzeitig zum Spiel am Sonntag aus selbigem zurückkehrt. Der Innenverteidiger wird heiß auf einen Einsatz sein, schließlich spielt in Lobbach sein jüngerer Bruder Philipp.

Bei den sechs Sinsheimer Klubs, die in der ersten Runde ausgeschieden sind, dürfte der Ärger darüber beim Verbandsligisten VfB Eppingen am größten gewesen sein. Die 1:2-Niederlage beim Mannheimer Kreisligisten VfL Kurpfalz Neckarau war nicht nur die einzige Pleite eines zwei Klassen höher kickenden Teams, sondern kostete den Fachwerkstädtern obendrein ein reizvolles Duell mit dem Oberligisten VfR Mannheim. Stattdessen dürfen die Neckarauer nun ein Stadtderby gegen die Rasenspieler bestreiten.

Von den anderen Sinsheimern in Runde eins schnupperte der SV Reihen immerhin an einer Sensation. Die 0:1-Niederlage gegen den amtierenden Landesliga-Meister und Neu-Verbandsligisten DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal war jedenfalls aller Ehren wert.