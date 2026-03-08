 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Da war eine Menge drin! Das war der 22. Spieltag der Bezirksliga

In der Bezirksliga Niederrhein wird schon am Freitag in allen sechs Gruppen gespielt. So läuft Spieltag 22.

von André Nückel · Heute, 16:50 Uhr · 0 Leser
Spieltag in der Bezirksliga!
Spieltag in der Bezirksliga! – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein beginnt diesmal geschlossen am Freitagabend, wenn gleich in allen Gruppen gespielt wird. Die Übersicht - so läuft das Wochenende!

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
1
1
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
2
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
4
3
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
2
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
2
5
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Sa., 14.03.26 17:00 Uhr TSV Meerbusch II - ASV Mettmann
So., 15.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - VdS 1920 Nievenheim
So., 15.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SG Benrath-Hassels
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - DJK Sparta Bilk
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - TV Kalkum-Wittlaer
So., 15.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - CfR Links Düsseldorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Lohausener SV - Rhenania Hochdahl

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
0
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
3
0
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 19:00 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
0
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
7
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag


23. Spieltag
So., 15.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - DV Solingen II
So., 15.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - TuSpo Richrath
So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - Cronenberger SC
So., 15.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 15.03.26 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - BV Gräfrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - SV 09/35 Wermelskirchen
So., 15.03.26 15:30 Uhr FSV Vohwinkel Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - SSV Berghausen

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
6
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
2
2
+Video

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
5
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
7
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
2
0
§ Urteil

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
1
2
Abpfiff
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr Thomasstadt Kempen - CSV Marathon Krefeld
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr VfL Tönisberg - TuRa Brüggen
Sa., 14.03.26 18:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - 1. FC Viersen
Sa., 14.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - Sportfreunde Neuwerk
So., 15.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 15.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - TSV Krefeld-Bockum
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - DJK Fortuna Dilkrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - OSV Meerbusch

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
2
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
7
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
4
1
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
0
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
3
2
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
1
4

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
3
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
4
1
Abpfiff

Fr., 06.03.2026, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
4
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
3
1

Heute, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
6
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
1
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
2
2
Abpfiff
+Video

Fr., 06.03.2026, 18:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
3
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
6
0
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
1
3
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 18:45 Uhr SpVgg Steele - VfB Frohnhausen
So., 15.03.26 11:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 15.03.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - DJK Arminia Klosterhardt
So., 15.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Fatihspor Essen 2001
So., 15.03.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Rot-Weiss Essen II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Vogelheimer SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Burgaltendorf
So., 15.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - TuSEM Essen 1926
So., 15.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - SpVgg Sterkrade 06/07

________________

