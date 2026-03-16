„Da war definitiv mehr drin“, Bergdörfer unterliegt 1:3

Trainer Fabio Fröchtenicht sah eine enge Partie: „Das Ergebnis täuscht ein wenig, es war ein enges und ausgeglichenes Spiel. Beide Teams hatten ihre bestimmenden Phasen und Möglichkeiten.“ Der Unterschied lag für ihn vor allem vor dem Tor: „Seulingen war effizient vor dem Tor.“

Dabei hatte die SG Bergdörfer früh gute Chancen. Bereits in der 14. Minute traf Simon Dluzinski die Latte. Wenig später bot sich die nächste Gelegenheit: In der 21. Minute zog Paul Müller nach einem Angriff durch das Zentrum halblinks ab, verfehlte den langen Pfosten jedoch knapp.

Auch ein vermeintlicher Treffer der Gastgeber zählte nicht. Philipp Bode schob den Ball nach einem Zusammenprall des gegnerischen Torwarts mit einem Mitspieler zwar ins Tor, doch der Treffer wurde zurückgenommen, da der Torhüter noch die Hand am Ball gehabt haben soll.

Stattdessen gingen die Gäste in Führung. Nach einem langen Ball nutzte Jannik Meck in der 32. Minute einen Abstimmungsfehler der Defensive, umkurvte den Torhüter und schob zum 1:0 ein.

Trainer Endrik Heberling beschrieb den Treffer so: „Es war ein kurzer, steiler Klatsch, dann in die Tiefe, der Ball hinter die Kette gespielt. Dann konnten wir eins gegen eins gegen den Torwart laufen, den ausspielen und den Ball ins freie Tor legen.“

Die Partie blieb danach intensiv und offensiv geführt. Endrik Heberling betonte: „Es war ein Spiel, das von beiden Mannschaften sehr offensiv geprägt war. Beide Mannschaften haben früh attackiert und versucht, sich Torchancen herauszuspielen. Ich glaube, es war auch für die Zuschauer ein sehr ansehnliches Spiel.“

Mit der knappen Führung ging der Tabellenführer in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG Bergdörfer den Druck deutlich. Endrik Heberling bestätigte: „In der zweiten Halbzeit hat Bergdörfer sehr viel Druck gemacht auf unser Tor. Da haben wir wenig Entlastung gekriegt.“

Auch Fabio Fröchtenicht sah gute Chancen seiner Mannschaft: „Wir kommen gut aus der Halbzeit, verpassen aber den Anschluss zu machen.“ Möglichkeiten hatten unter anderem Simon Dluzinski nach einer Flanke von Dominink Diedrich sowie Philipp Bode aus halbrechter Position, beide blieben jedoch ungenutzt.

Die Entscheidung fiel schließlich durch Einwechselspieler. In der 74. Minute traf Leon Linus Wucherpfennig zum 2:0 für den TSV Landolfshausen/Seulingen. Endrik Heberling hob dementsprechend besonders die Joker hervor: „Da muss man sagen, dass die Jungs, die vorher auf der Bank gesessen haben, dann später reingekommen sind, die Spieler waren, die das Spiel am Ende auch entschieden haben.“

Kurz vor Schluss machte ein weiterer Joker alles klar. Nick Matti Butzke, ebenfalls eingewechselt, traf in der 89. Minute zum 3:0. Endrik Heberling lobte die Mentalität seiner Mannschaft: „Großes Lob an die Jungs, an alle Spieler, was die Einstellung und die Mentalität angeht.“

In der Nachspielzeit gelang der SG Bergdörfer immerhin noch der Anschlusstreffer. Luca Michael Rusalo köpfte nach einer Ecke von Santee Nimely zum 1:3-Endstand ein (90.).

Trotz der Niederlage zog Fabio Fröchtenicht ein differenziertes Fazit: „Insgesamt war es keine schlechte Leistung, aber in den entscheidenden Momenten fehlte uns der Torinstinkt, das hat uns am Ende das Ergebnis gekostet.“ Positiv sei jedoch gewesen: „Wir haben immer wieder versucht, spielerische Lösungen zu finden und nie aufgehört, an uns zu glauben.“

Sein abschließendes Urteil fiel entsprechend aus: „Da war definitiv mehr drin.“

In der Tabelle der Bezirksliga Braunschweig 4 steht der TSV Landolfshausen/Seulingen mit 41 Punkten an der Spitze. Die SG Bergdörfer rangiert mit 19 Punkten im Mittelfeld auf Rang zehn.

Am kommenden Spieltag reist die SG Bergdörfer zum SV Rotenberg, während der TSV Landolfshausen/Seulingen beim SSV Nörten-Hardenberg antritt.