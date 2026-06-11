„Da wäre definitiv Schluss“ – Amateurfußball-Funktionäre über Deutschlands WM-Chancen Landkreis Weilheim-Schongau von Christian Heinrich · Heute, 09:27 Uhr · 0 Leser

Markus Ansorge (mitte), Christoph Schmitt (links) und Hubert Jungmann (rechts) teilen ihre Meinungen zur WM in den USA. – Foto: Gipfelliebe Fotografie / Greif

Experten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau trauen Deutschland bei der heute beginnenden Weltmeisterschaft nur wenig zu

Es ist einfach das Ereignis für Markus Ansorge. Wie in längst vergangenen Kindheitstagen fiebert er der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko entgegen. „Ich sammle schon seit Wochen Panini-Bilder.“ Unverhohlen gibt der Trainer zu, dass er sich zum wiederholten Mal das legendäre Album zugelegt hat. Und das ist nicht alles. Seine Tipps hat er für die am heutigen Donnerstag beginnende WM abgegeben. Ebenso hat er seine Freundin darauf hingewiesen, „dass ich demnächst wenig Zeit für sie habe“. Zumindest bis zum 19. Juli, wenn im MetLife Stadium in New Jersey das Finale über die Bühne geht. Ansorge ist einer der derjenigen im Landkreis Weilheim-Schongau, der sich bereits in WM-Stimmung befindet. Ansonsten schwankt die Stimmung zwischen Ignoranz und Skepsis hin und her. „Wenn Sie mich nicht gefragt hätten, wäre mir gar nicht bewusst gewesen, dass es am Donnerstag schon losgeht“, räumt Christoph Schmitt ein. Fast genauso wie dem ehemaligen Coach des VfL Denklingen geht es Hubert Jungmann. „Vielleicht kommt das Gefühl noch während des Turniers“, hofft der Coach des FC Wildsteig/Rottenbuch.

Schiedsrichter-Beobachter fehlt die Zeit zum Fußballschauen „Irgendwie erfasst es mich nicht“, räumt auch Peter Bootz ein. Das mag auch daran liegen, dass der neue Coach des SV Raisting momentan Urlaub im Friaul macht. Aber es gibt auch handverlesene Gründe, die ihn eher vergraulen als sein Interesse wecken. „Das Aufblähen des Turniers durch die FIFA geht mir echt zu weit.“ Auch Sepp Siegert übt Kritik an den Funktionären. „Dass man eine WM in drei Ländern spielt, finde ich nicht gut“, so der Sportleiter des FC Penzberg. „Da kommt keine Stimmung auf.“ Abschreckend sind aber auch die Anstoßzeiten der einzelnen Spiele. Wer stellt sich den Wecker, wenn am kommenden Freitag Südkorea auf Tschechien um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit trifft? Oder die USA am Samstag um 3 Uhr gegen Paraquay ins Turnier eingreifen? Stefan Rießenberger nicht. „Da fehlt mir die Zeit“, stellt der Schiedsrichter-Beobachter aus der Gruppe Weilheim klar. Aus alter Gewohnheit hat er immerhin sein altes Deutschland-Trikot von 2006 aus dem Schrank gekramt. Es passt noch tadellos. „Weil ich es in ganz groß gekauft habe“, erklärt er.