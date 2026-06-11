„Da wäre definitiv Schluss“ – Amateurfußball-Funktionäre über Deutschlands WM-Chancen

Experten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau trauen Deutschland bei der heute beginnenden Weltmeisterschaft nur wenig zu
Es ist einfach das Ereignis für Markus Ansorge. Wie in längst vergangenen Kindheitstagen fiebert er der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko entgegen. „Ich sammle schon seit Wochen Panini-Bilder.“ Unverhohlen gibt der Trainer zu, dass er sich zum wiederholten Mal das legendäre Album zugelegt hat. Und das ist nicht alles. Seine Tipps hat er für die am heutigen Donnerstag beginnende WM abgegeben. Ebenso hat er seine Freundin darauf hingewiesen, „dass ich demnächst wenig Zeit für sie habe“. Zumindest bis zum 19. Juli, wenn im MetLife Stadium in New Jersey das Finale über die Bühne geht.
Ansorge ist einer der derjenigen im Landkreis Weilheim-Schongau, der sich bereits in WM-Stimmung befindet. Ansonsten schwankt die Stimmung zwischen Ignoranz und Skepsis hin und her. „Wenn Sie mich nicht gefragt hätten, wäre mir gar nicht bewusst gewesen, dass es am Donnerstag schon losgeht“, räumt Christoph Schmitt ein. Fast genauso wie dem ehemaligen Coach des VfL Denklingen geht es Hubert Jungmann. „Vielleicht kommt das Gefühl noch während des Turniers“, hofft der Coach des FC Wildsteig/Rottenbuch.
„Irgendwie erfasst es mich nicht“, räumt auch Peter Bootz ein. Das mag auch daran liegen, dass der neue Coach des SV Raisting momentan Urlaub im Friaul macht. Aber es gibt auch handverlesene Gründe, die ihn eher vergraulen als sein Interesse wecken. „Das Aufblähen des Turniers durch die FIFA geht mir echt zu weit.“ Auch Sepp Siegert übt Kritik an den Funktionären. „Dass man eine WM in drei Ländern spielt, finde ich nicht gut“, so der Sportleiter des FC Penzberg. „Da kommt keine Stimmung auf.“
Abschreckend sind aber auch die Anstoßzeiten der einzelnen Spiele. Wer stellt sich den Wecker, wenn am kommenden Freitag Südkorea auf Tschechien um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit trifft? Oder die USA am Samstag um 3 Uhr gegen Paraquay ins Turnier eingreifen? Stefan Rießenberger nicht. „Da fehlt mir die Zeit“, stellt der Schiedsrichter-Beobachter aus der Gruppe Weilheim klar. Aus alter Gewohnheit hat er immerhin sein altes Deutschland-Trikot von 2006 aus dem Schrank gekramt. Es passt noch tadellos. „Weil ich es in ganz groß gekauft habe“, erklärt er.
Vor zwei Jahrzehnten krönte sich beim sogenannten Sommermärchen Italien zum Weltmeister. Nur haben sich die Azzurri auch in diesem Jahr wieder dazu entschieden, die WM bei Mama zu verbringen. Wenn es nach den meisten Experten aus dem Pfaffenwinkel geht, wird heuer der damalige Finalgegner der neue Champion sein. „Ich finde, die Franzosen sind nicht schlecht“, sagt Peter Bootz. „Frankreich, weil es die beste Mannschaft und viele gute Einzelspieler hat“, ist Sepp Siegert überzeugt. „Die haben die größte Qualität“, setzt auch Markus Ansorge auf Les Bleus. Nur Christoph Schmitt hat einen anderen Favoriten: „Spanien, weil es viele Spieler in seinen Reihen hat, die beim FC Barcelona auch im Verein zusammenspielen.“
Außenseiterchancen räumt er dagegen Ecuador ein, das mit der Elf des Deutschen Fußball-Bundes in derselben Gruppe ist. Hubert Jungmann betrachtet Japan als seinen Geheimfavoriten, „weil die eine ganz interessante Truppe haben“. Mehr Phantasie entwickelt Sepp Siegert bei seiner Prognose: „Österreich.“ Portugal ist es dagegen für Peter Bootz und Spanien für Markus Ansorge. Nur Stefan Rießenberger hält Aktien für Afrika. „Marokko“, sagt er, „weil die Spieler in Frankreich gut ausgebildet worden sind“.
Das Zutrauen in die Künste der Kicker von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist eher begrenzt, um es einmal beschönigend auszudrücken. Der Satz „Deutschland wird Weltmeister“, wie es der Coach aus Issing vor zwei Jahren vollmundig ankündigte, geht keinem der Befragten über die Lippen. „Da muss alles zusammenpassen, dass die Mannschaft weit kommt“, gibt Hubert Jungmann zu bedenken. Immerhin gesteht er dem DFB-Team gewisse Außenseiterchancen zu. „Ich glaube nicht, dass sie Weltmeister werden“, ist auch Christoph Schmitt skeptisch. Allein schon der Turnierbaum verheißt nichts Gutes. Deutschland könnte bereits im Achtelfinale auf Frankreich treffen. „Da wäre definitiv Schluss“, gibt es für Sepp Siegert keinen Zweifel.
Überzeugen konnte das DFB-Team die wenigsten unserer Experten. „Die Defensive ist nicht stabil genug“, mosert Sepp Siegert. „So löchrig wie ein Schweizer Käse“, moniert Stefan Rießenberger. „Es waren schon im Vorfeld zu viele Brandherde, die Julian Nagelsmann gelegt hat“, kritisiert Markus Ansorge und verweist auf die Aussagen zum Stuttgarter Stürmer Deniz Undav oder das Theater um die Nominierung von Torhüter-Veteran Manuel Neuer.
Weniger Sympathiewerte als das eigene Team genießen nur wenige andere Konkurrenten. Deshalb mochte sich bei der Frage nach dem Flop dieser WM mancher nicht zurückhalten und nannte anfangs gleich die Kicker um Kapitän Kimmich. Erst nach reiflicher Überlegung und vielleicht auch aus einem angeborenen Reflex heraus kam die Rede auf die Niederlande. Etwas abstrakter sieht es Christoph Schmitt: „Die Atmosphäre, das Publikum“, befürchtet der Coach, werden der große Verlierer sein. „Die Stadien werden nicht ausverkauft sein, weil die Tickets zu teuer sind.“