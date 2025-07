– Foto: Andre Peters

„Da wächst was zusammen" – Hilfarth will von Beginn an oben mitspielen Germania Hilfarth peilt mit neuem Schwung und breitem Kader den Anschluss an die Spitze an.

Trainer Nils Brand sieht sein Team in der Entwicklung auf Kurs – Flutlichtspiele will man künftig meiden.

Germania Hilfarth: Mit neuer Geschlossenheit zurück in Richtung Spitze Germania Hilfarth hat klare Ziele für die neue Saison in der Bezirksliga Staffel 4. Trainer Nils Brand, der seit der Rückrunde 2024 an der Seitenlinie steht, will mit seiner Mannschaft den positiven Trend fortsetzen – und von Anfang an oben mitspielen. In der Vorbereitung läuft bislang alles nach Plan, auch wenn der Coach auf allzu große Einblicke bewusst verzichtet: „Wir sind erst seit zwei Wochen dran. Bisher läuft alles nach Fahrplan. Wir haben natürlich taktisch und inhaltlich Sachen, die wir verbessern wollen – man sollte sich ja immer verbessern, das machen wir auch. Allerdings halte ich es für clever, das intern zu besprechen.“

Der Rückblick auf die vergangene Saison fällt für Brand, der erst in der zweiten Hälfte übernommen hatte, entsprechend differenziert aus. „Ich bin ja erst seit der Rückrunde dabei, und die haben wir als Erster abgeschlossen. Da waren nur zwei Niederlagen dabei“, betont der Trainer. Doch auch die erfolgreichen Wochen lieferten wichtige Erkenntnisse: „Wir haben daraus gelernt, dass wir Spielverlegungen in den Abendbereich nicht immer zustimmen werden. Unter Flutlicht waren wir doch sehr anfällig. Da haben wir intern schon beschlossen, dass wir gerne sonntags spielen.“ In der Kaderplanung zeigte sich Hilfarth zielstrebig – mit Erfolg. „Die Kaderplanung verlief absolut wunschgemäß. Wir haben Spieler bekommen, die wir haben wollten. Wir haben uns in der Breite und in der Spitze verstärkt – das war auch das Ziel“, so Brand. Fünf neue Akteure verstärken das Team, das damit auch die Verluste wichtiger Persönlichkeiten auffangen soll. „Wir haben zwei Abgänge mit Marios Akrivos, der nach Dynamo Erkelenz gegangen ist – ein unumstrittener Stammspieler – und mit Bünyamin Efe, der 13 Jahre lang im Verein war. Man kann schon von einer Vereinslegende sprechen. Das wird natürlich auch menschlich schwer ins Gewicht fallen. Aber ich denke, mit den fünf neuen Zugängen haben wir das gut ausgeglichen.“