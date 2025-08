"Da wächst etwas zusammen“

Dabei verlief der erste Durchgang weitestgehend ausgeglichen, wobei die Rudolstädter schon in dieser Phase die bessere Chancen – Marco Riemer und Emilio Heß – auf ihrer Seite hatten. Beide Teams spielten mit „offenem Visier“ und die Qualität der Oberligapartie war hinsichtlich der Spielgeschwindigkeit und Intensität schon um einiges höher als in einem Test, bemerkte der langjährige Oberliga-Übungsleiter.

In der Pause forderte Jähnisch die bessere Ausnutzung der Chancen. Seine Schützlinge schienen gut zugehört haben, denn schon der erste Angriff nach dem Seitenwechsel brachte die Führung für die Einheit. Nach einem langen Ball holte sich Heß das Leder, lief auf den gegnerischen Keeper zu, sah aber den besser postierten Reimer und legte uneigennützig ab. Der FC-Kapitän hatte wenig Mühe, das Spielgerät über die Linie zu bugsieren (47.).

Nur vier Minuten darauf erhöhten die Thüringer auf 2:0. Voraus ging dem Treffer ein gelungener Angriff. Der Ball wurde für Sven Rupprecht durchgesteckt, der behauptete sich und versenkte die Kugel rechts unten.

Diese beiden Treffer verliehen der Elf um Marco Riemer Kraft und Körner. Man verteidigte zunächst gut, machte die Räume eng und warf sich in jeden Ball. Doch dann kam Bischofswerda nach einem schnellen Angriff über den jungen Franz Born, der aus 22 Metern unhaltbar abzog, zum Anschluss. Nun geriet der Oberligist aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt doch in Bedrängnis und hatte Glück, dass Dave Baum, der schon einige Vereine durchlaufen hat und über ausreichend Erfahrung in der 5. Liga verfügt, auf den Beinen blieb, als er in den Strafraum eindrang.

Als beim FC die Kräfte schwanden, konnte Holger Jähnisch frische Kräfte von der Bank bringen. So war es nicht verwunderlich, dass Manfred Starke, der sich nach einem weiteren guten Angriffszug den Torhüter „ausguckte“, mit seinem ersten Punktspieltreffer im Einheit-Trikot zur Entscheidung traf (79.).

Viele Fans, Freunde und Verwandte feierten die Rudolstädter nach dem Auswärtserfolg. Auch die Trainer und Offiziellen waren sehr zufrieden und lobten die fußballerische, aber auch taktische Vorstellung des Gastes. Jähnisch brachte die Partie gegen einen starken Kontrahenten so auf den Punkt: „Da wächst etwas zusammen.“