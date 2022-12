– Foto: Timo Babic

D/A verpflichtet Torjäger Felix Schmiederer

Wir haben mit Felix Schmiederer einen Stürmer von der SC Spelle-Venhaus, dem derzeitigen Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen, verpflichtet.

Entscheidenden Anteil am Erfolg des Tabellenführers hat der 26-jährige Felix Schmiederer: Der Stürmer traf in 17 Ligaspielen bereits 16-mal und hat damit bereits seine Bestmarke aus der letzten Saison (13 Treffer) zur Halbserie geknackt. Schmiederer wird unseren Kader bereits ab Januar nächsten Jahres ergänzen. „Grundsätzlich haben wir eigentlich keinen Bedarf zur Winterpause gesehen, aber so einen Spieler wie Felix durften wir uns nicht entgehen lassen“, so Präsident Gooßen.

Der Stürmer verändert seinen Wohnsitz in die Nordheide, wohin seine Freundin beruflich versetzt wurde. Der Vertrag hat zunächst eine Laufzeit bis zum 30.06.2024.