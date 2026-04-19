D/A verliert Tabellenführung 1. Kreisklasse: Kehdinger unterliegen routiniertem FC Oste/Oldendorf II 1:3 - Schlechte Chancenverwertung von Michael Brunsch · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Jan Engelbrecht war am kuriosen 1:1 beteiligt. – Foto: Michael Brunsch

Trotz früher Führung und einer Vielzahl an Tormöglichkeiten unterlag die SV Drochtersen/Assel IV im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse dem FC Oste/Oldendorf II mit 1:3 und rutschte auf PLatz drei der Tabelle ab.

"Wir waren sofort gut drin in der Partie, gingen nach einem langen Ball von Robin-Lennart Bösch auf Malte Horwege, der dann Tom Horwege bediente, früh in Führung", sagt D/A-Trainer Andre Matties. Ein kurioser Einwurf landete kurz darauf zum 1:1 im Netz. Arthur Bastron hatte weit eingeworfen und laut D/A-Trainer waren Jan Engelbrecht und Keeper Nico Kappelmann erst hinter der Torlinie am Ball. Der Treffer zählte und Arthur Bastron gefiel das so gut, dass er den Treffer zum 1:2 markierte. Eine Flanke von Benny Junge landete am zweiten Pfosten und da nickte der 37-Jährige ein. "Da passte die Zuordnung überhaupt nicht", so Matties. Chancenwucher auf D/A-Seite