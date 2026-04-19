D/A verliert Tabellenführung

Trotz früher Führung und einer Vielzahl an Tormöglichkeiten unterlag die SV Drochtersen/Assel IV im Spitzenspiel der 1. Kreisklasse dem FC Oste/Oldendorf II mit 1:3 und rutschte auf PLatz drei der Tabelle ab.
"Wir waren sofort gut drin in der Partie, gingen nach einem langen Ball von Robin-Lennart Bösch auf Malte Horwege, der dann Tom Horwege bediente, früh in Führung", sagt D/A-Trainer Andre Matties. Ein kurioser Einwurf landete kurz darauf zum 1:1 im Netz. Arthur Bastron hatte weit eingeworfen und laut D/A-Trainer waren Jan Engelbrecht und Keeper Nico Kappelmann erst hinter der Torlinie am Ball. Der Treffer zählte und Arthur Bastron gefiel das so gut, dass er den Treffer zum 1:2 markierte. Eine Flanke von Benny Junge landete am zweiten Pfosten und da nickte der 37-Jährige ein. "Da passte die Zuordnung überhaupt nicht", so Matties.
Chancenwucher auf D/A-Seite
Gegen die routinierte Gästemannschaft, neben Bastron noch Benny Junge (43 Jahre), Krischan Tiedemann (39) und Lars Völker (36), erspielten sich die Kehdinger Chance um Chance. "Wenn es zur Halbzeit 6:2 steht, darf sich keiner beschweren", meint der D/A-Coach. In der zweiten Halbzeit beruhigte sich die Partie ein wenig, die Höhepunkte wurden weniger. Dann war es Benny Junge, einst für Drochtersen/Assel in der Bezirksliga unterwegs, der einen verunglückten Rückpass erlief und an Nico Kappelmann vorbei das 1:3 erzielte. "Keiner in der Viererkette fühlte sich zuständig, den Ball zu klären. Oste/Oldendorf hatte im ganzen Spiel drei Torschüsse, dazu die teilweise kuriosen Tore. Sie waren einfach cleverer, aber dieses Spiel müssen wir gewinnen", so Andre Matties abschließend.
Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk - Tore: 1:0 Tom Horwege (5.), 1:1 Jan Engelbrecht (19. Eigentor), 1:2 Arthur Bastron (35.), 1:3 Benny Junge (56.)