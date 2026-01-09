DA-Stadtmeisterschaft: RW und Türk Gücü sind favorisiert

Darmstadt. Auf ein Neues: Einmal mehr ist die SG Arheilgen Ausrichter der Darmstädter Stadtmeisterschaft im Hallen-Fußball. An diesem Samstag rollt ab 13 Uhr der Ball im SGA-Sportzentrum, die Gruppenspiele stehen an. Am Sonntag werden diese fortgesetzt, ehe es in die Finalrunde mit dem Endspiel (Beginn 16.15 Uhr) geht.

Zwölf Teams, darunter Titelverteidiger RW Darmstadt und Vorjahresfinalist Türk Gücü Darmstadt, haben diesmal gemeldet. Weniger als in den Jahren zuvor, entsprechend wurde der Spielplan angepasst. So gibt es in diesem Jahr nur zwei Gruppen à sechs Teams. Die besten vier Teams ziehen ins Viertelfinale ein. Es schließen sich Halbfinale und die Platzierungsspiele an. „Wir denken, dass durch den neuen Modus alle Teams am zweiten Turniertag noch die Chance haben, ins Viertelfinale zu kommen. Schließlich stehen dann noch zwei Gruppenspiele für jede Mannschaft an“, sagt Hans Risberg. Für den Sportlichen Leiter der SGA sind die Finalisten von 2025 die Favoriten auf den Turniersieg. Und die SGA? „Das Halbfinale sollte es schon sein“, sagt Risberg: „Dann ist alles möglich.“

In der Gruppe 1 kommt es dabei zur Neuauflage des Finales von 2025, als die Rot-Weißen mit 2:0 im Endspiel gegen Türk Gücü gewannen. Weitere Gegner des Verbandsligisten sind Ligakonkurrent FCA Darmstadt, der in der Regel aber mit der zweiten Mannschaft antritt, BG Darmstadt, die DJK/SSG Darmstadt und Germania Eberstadt. In der Gruppe 2 spielen mit Gastgeber SGA, Hellas Darmstadt und der TSG 46 Darmstadt drei Kreisoberligisten. Komplettiert wird das Feld durch die TSG Wixhausen, Sturm Darmstadt und die TGB Darmstadt.

Bei der Spvgg Groß-Umstadt steht am Wochenende derweil der 27. Werner-Fricke-Cup in der Heinrich-Klein-Halle an. Höhepunkt ist am Samstag (ab 10 Uhr, Finale gegen 17.05 Uhr) das Turnier der Aktiven. Dabei zählt Titelverteidiger SKV Büttelborn erneut zu den Favoriten. Der Gruppenligist trifft in der Gruppe C auf die U19 von RW Walldorf, die TSG Steinbach und die SKG Roßdorf. Die erste Mannschaft des Gastgebers ist in Gruppe A gegen die FSV Erbach, die SG Modau und den FSV Spachbrücken gefordert. Groß-Umstadt II misst sich in der Gruppe B mit Viktoria Griesheim II, der FSG Bensheim II und dem FC Ober-Ramstadt. Am Sonntag stehen dann Turniere der F-Junioren (ab 9 Uhr) und E-Junioren (ab 14 Uhr) an.