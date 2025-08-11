"Da sich die Mannschaft im Umbruch befindet, bleiben wir realistisch"

Im FuPa-Teamcheck spricht Trainer Pascal Högelow offen über den aktuellen Stand der Vorbereitung beim VfB Gramzow, die Rolle der Neuzugänge und die Saisonziele. Dabei wird klar: Die Mannschaft ist jung, hungrig und setzt auf Teamgeist.

Vorbereitung mit Anlaufschwierigkeiten Die aktuelle Vorbereitungsphase beim VfB Gramzow gestaltet sich schwierig. „Da sich viele Spieler im Jahresurlaub befinden, läuft die Vorbereitung aktuell eher schleppend an“, erklärt Trainer Pascal Högelow. Trotz dieser Einschränkungen blickt der Coach optimistisch in die Zukunft. Der Fokus liegt nun darauf, den Kader Schritt für Schritt zusammenzuführen und die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen.

Starke Nachwuchsförderung Besonders stolz ist der Trainer auf die Integration mehrerer Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Jonas Rase, Julius Stephan, Lucian Döbler (zweiter Torwart), Theodor Schmock und Fin Luca Kerwitz rücken aus der A-Jugend in die erste Mannschaft auf. „Das sind Spieler aus dem eigenen A-Junioren-Nachwuchs und werden die Mannschaft ebenfalls in der kommenden Saison stärken“, betont Högelow. Dies zeigt, wie stark die Nachwuchsarbeit beim VfB Gramzow verankert ist.

Neuzugänge mit Potenzial Zwei neue Spieler sollen die Mannschaft verstärken: Ahmet Cinkarli und Jan Luis Martin Schoeben. „Die spielerischen Qualitäten sind derzeit noch nicht einzuschätzen. Da beide Spieler auf Landesklassenebene spielen, bin ich davon überzeugt, dass sie eine wertvolle Verstärkung unseres Teams sind“, so Högelow. Beide Neuzugänge bringen Erfahrung und Qualität mit, die sich auszahlen sollen.

Keine weiteren Veränderungen im Kader

Auf dem Transfermarkt ist die Arbeit des VfB Gramzow vorerst abgeschlossen. „Nein“, lautet Högelows klare Antwort sowohl auf die Frage nach weiteren Neuzugängen als auch nach möglichen Abgängen. Der Kader steht, und die Zeit wird genutzt, um die Mannschaft taktisch und physisch in Form zu bringen.

Stärken auf und neben dem Platz

Der Trainer sieht die größten Qualitäten seines Teams in „Teamgeist, Leidenschaft, Kondition und Ausdauer, Kraft und Zweikampfstärke, Ballkontrolle, Passgenauigkeit, taktische Stärken“. Diese Mischung aus fußballerischen Fähigkeiten und mannschaftlicher Geschlossenheit soll dafür sorgen, dass der VfB Gramzow auch in engen Spielen bestehen kann.

Klares Ziel in einer Übergangssaison

„Mindestens Klassenerhalt“ – so knapp und klar formuliert Högelow das Saisonziel. „Da sich die Mannschaft im Umbruch befindet“, ergänzt der Coach, „müssen wir realistisch bleiben.“ Mit einem Altersdurchschnitt von 23,7 Jahren setzt der Verein auf eine junge Truppe, die noch Zeit zur Entwicklung benötigt. Verletzungsbedingte Ausfälle einiger Spieler werden die Anfangsphase zusätzlich herausfordernd gestalten.

Der Favorit in der Liga

Für Högelow ist die Favoritenfrage eindeutig beantwortet: „FC Strausberg“. Der Coach sieht in dem Konkurrenten die wohl stärkste Mannschaft der Landesklasse Nord, gegen die sich alle anderen Teams werden messen müssen.

Kapitän als Vorbild

Angeführt wird die Mannschaft von Robin Palow. „Er ist eine Respektperson. Vereinszugehörigkeit seit seiner Jugend. Verfügt über sehr gute Führungsqualitäten, ist ein Teamplayer und wurde von der Mannschaft gewählt“, beschreibt Högelow seinen Spielführer. Palow soll die junge Mannschaft nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich durch die Saison führen.

Ausblick

Der VfB Gramzow geht mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern, jungen Talenten und einer klaren Zielsetzung in die neue Saison. Trotz einer schwierigen Vorbereitung und einiger verletzungsbedingter Ausfälle setzt Trainer Pascal Högelow auf den unbedingten Willen seines Teams, den Klassenerhalt zu schaffen. Der Grundstein dafür liegt in der Geschlossenheit der Mannschaft – und genau darin sieht der Coach die größte Stärke.