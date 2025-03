„Da schrillen die Alarmglocken“ – Schwaig-Trainer Donbeck warnt vor großen Namen Kirchheims

„Da kommen geballte Offensivkraft und viel Potenzial auf uns zu“, war das Erste, was Trainer Wiggerl Donbeck einfiel zum heutigen Gegner. Der Kirchheimer SC empfängt den FC Schwaig um 19.30 Uhr in der NGL-Arena, und viel spricht erneut für Fußball-Spektakel.

Am Freitagabend unter Flutlicht mit den, nach Geretsried, torfreudigsten Teams. Bloß, dass bei den Sportfreunden den 67 erzielten Treffern nur 19 Gegentreffer gegenüberstehen. 64 Mal hat Kirchheim schon getroffen, aber auch 58 Mal den Ball schon aus dem eigenen Netz holen müssen. „Wir haben das im Winter zu analysieren versucht“, erzählt Trainer Steven Toy. Der 36-jährige einstige Heimstettener Regionalligaspieler ist seit 2015 beim KSC als Spielertrainer und seit dieser Saison nur noch an der Linie. Letzte Saison war der KSC sogar mal Bayernligist. „Nach dem Abstieg haben wir es im Vergleich zu manch anderen ganz gut hingekriegt, und als Sechster wollen wir jetzt die Teams vor uns noch ärgern“.

Wiggerl Donbeck warnt vor Offensiv-Qualität des KSC

Schwaigs Coach Wiggerl Donbeck zählt auf: „Schmöller, der Ex-Bochumer Bundesligaspieler Prokoph, der Ex-Löwe Vollmann, da schrillen die Alarmglocken“. Sein KSC-Pendant bestätigt: „Offensiv haben wir wirklich Qualität, nachdem jetzt auch Luis Sako fit ist und Leon Reilhac beim 4:0 gegen Garmisch dreimal getroffen hat“. Er schränkt aber ein: „Peter Schmölller muss nach Verletzungspause erst wieder Spielpraxis kriegen“. Beim 39-jährigen Roma Prokoph, dessen Frau aus Heimstetten ist, kommt er regelrecht ins Schwärmen: „Der hat einen Körper wie ein Junger“.

Donbeck mahnt: „Wir dürfen gegen diesen Gegner einfach nicht so viel zulassen. Zuletzt, beim letztendlich verdienten 3:2 in Hallbergmoos, da haben wir so viel zugelassen, wie gefühlt in acht Spielen vorher nicht“. Für Donbeck ist klar, „dass wir mindestens die Leistung der letzten Wochen bringen müssen, nur nicht die von Hallbergmoos“.

Personell bleibt der Kader unverändert. Maxi Hellinger ist erst diese Woche ins Training eingestiegen, Dennis Stauf nach Knie-OP im Winter noch keine Option und bei Mathias Leiber rechnet Donbeck noch mit drei bis vier Wochen Ausfallzeit. „Dafür haben wir Spieler wie Tobi Jell oder Kerubel Kuflu, die problemlos einspringen“.⇥Tipp: 4:2 für Schwaig