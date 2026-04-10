„Da schlägt das Herz schon mal kräftiger“ – Amicitia sorgt gegen den FFC Wacker für Pokal-Coup Überraschung im Pokal der Frauen von Luca Hayden · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Strahlende Gesichter beim SC Amicitia München nach dem Pokal-Coup gegen FFC Wacker München. – Foto: SC Amicitia München

In einem brisanten Pokal-Derby setzten sich die Frauen des SC Amicitia München überraschend gegen den FFC Wacker München durch.

Was für ein Tag für die Frauen des SC Amicitia München! Im Viertelfinale des bayerischen Landespokals empfing die Mannschaft von Florian Albrecht den FFC Wacker München. Was im ersten Moment nach einem normalen Pokalspiel klang, brachte viel Brisanz mit sich: ehemalige Spielerinnen des FFC, die heute für Amicitia auflaufen, echte Derbystimmung und das Duell des Underdogs gegen den Favoriten. Am Ende sollte sich einmal mehr eine alte Fußballweisheit bewahrheiten – der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Von einem frühen Rückstand ließ sich der Landesligist nicht schocken, hielt sich an den Matchplan und besiegte die favorisierten Regionalligistinnen am Ende im Elfmeterschießen. „Ich war mir selbst nach dem 0:1 noch sicher, dass wir gewinnen“, sagte Trainer Florian Albrecht nach dem Halbfinaleinzug im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Sensation im bayerischen Landespokal – Wacker München scheitert an Amicitia Der SC Amicitia München schaffte die Sensation und warf den FFC Wacker München aus dem Pokal – im Ligaalltag trifft man eigentlich nur auf die zweite Mannschaft des FFC. Zwei Ligen liegen zwischen Amicitia und Wacker, in diesem Pokalviertelfinale spielte das jedoch keine Rolle. „Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir sehr diszipliniert gespielt und unseren Matchplan konsequent verfolgt haben“, sagte Albrecht und schob nach: „Wir waren wirklich da, haben füreinander gekämpft.“ Mit dieser Einstellung schaffte es die Albrecht-Elf ins Elfmeterschießen und belohnte sich für den großen Aufwand. Als die entscheidenden Strafstöße anstanden, war die Spannung groß – auch beim Trainer. „Wir standen an der Mittellinie, Arm in Arm – da schlägt das Herz schon mal kräftiger“, sagte er nach dem Pokal-Erfolg.