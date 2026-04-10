„Da schlägt das Herz schon mal kräftiger“ – Amicitia sorgt gegen den FFC Wacker für Pokal-Coup

In einem brisanten Pokal-Derby setzten sich die Frauen des SC Amicitia München überraschend gegen den FFC Wacker München durch.
Was für ein Tag für die Frauen des SC Amicitia München! Im Viertelfinale des bayerischen Landespokals empfing die Mannschaft von Florian Albrecht den FFC Wacker München. Was im ersten Moment nach einem normalen Pokalspiel klang, brachte viel Brisanz mit sich: ehemalige Spielerinnen des FFC, die heute für Amicitia auflaufen, echte Derbystimmung und das Duell des Underdogs gegen den Favoriten. Am Ende sollte sich einmal mehr eine alte Fußballweisheit bewahrheiten – der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Von einem frühen Rückstand ließ sich der Landesligist nicht schocken, hielt sich an den Matchplan und besiegte die favorisierten Regionalligistinnen am Ende im Elfmeterschießen. „Ich war mir selbst nach dem 0:1 noch sicher, dass wir gewinnen“, sagte Trainer Florian Albrecht nach dem Halbfinaleinzug im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Der SC Amicitia München schaffte die Sensation und warf den FFC Wacker München aus dem Pokal – im Ligaalltag trifft man eigentlich nur auf die zweite Mannschaft des FFC. Zwei Ligen liegen zwischen Amicitia und Wacker, in diesem Pokalviertelfinale spielte das jedoch keine Rolle. „Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir sehr diszipliniert gespielt und unseren Matchplan konsequent verfolgt haben“, sagte Albrecht und schob nach: „Wir waren wirklich da, haben füreinander gekämpft.“
Mit dieser Einstellung schaffte es die Albrecht-Elf ins Elfmeterschießen und belohnte sich für den großen Aufwand. Als die entscheidenden Strafstöße anstanden, war die Spannung groß – auch beim Trainer. „Wir standen an der Mittellinie, Arm in Arm – da schlägt das Herz schon mal kräftiger“, sagte er nach dem Pokal-Erfolg.
Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.
Amicitia-Trainer Florian Albrecht
Zum Faktor wurde auch, dass es in diesem Pokalspiel um mehr ging als nur um das Weiterkommen. „Das ist schon immer etwas Besonderes gegen Wacker“, weiß der Trainer. Ein Stadtderby im Pokal – und dann auch noch gegen ehemalige Weggefährtinnen. „Da legen sie gefühlt noch einmal ein wenig mehr drauf.“
Nach 90 Minuten und einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen stand der SC Amicitia München als Halbfinalist fest – die Pokalgeschichte war perfekt. „Ich bin stolz, ein Teil dieser Mannschaft zu sein“, sagte Albrecht und ergänzte: „Ich bin vor allem stolz auf die Entwicklung der Mannschaft und darauf, wie sie da mitzieht.“
In der Liga geht es für Amicitia um den Klassenerhalt, im bayerischen Landespokal um den Titel. „Wir freuen uns jetzt erst einmal, dass wir das geschafft haben. Wir waren noch nie im Halbfinale. Der Fokus liegt aber auf der Liga und dem Klassenerhalt“, sagte der Trainer, fügte jedoch an: „Zu einem Pokalsieg sagt man natürlich nie nein.“