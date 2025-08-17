D/A reichen acht Minuten

Halbzeit eins bezeichnete D/A-Coach Andre Matties als "unansehnlich", beide Seiten erspielten sich kaum Möglichkeiten. "Harsefeld hatte zwei Halbchancen, wir schossen dem Torwart zweimal in aussichtsreicher Position den Ball in die Arme. Das war alles wirklich nicht schön", so Matties. Die Gästeelf war mit einem 2:2 gegen Großenwörden in die Saison gestartet und erlebte in Drochtersen eine desaströse zweite Halbzeit.

Partie schnell entschieden

Drochtersen/Assel kam wie verwandelt aus der Kabine. Einen langen Ball von Alexander Kreutzmann nahm Pepe Jagemann auf Rechtsaußen an, ließ zwei Gegner aussteigen und schoss mit links ins lange Eck. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Ein weiter Einwurf von Andi Junge landete bei Jagemann, der ins kurze Eck vollendete. "Der war nicht ganz unhaltbar, störte uns aber weniger", freute sich der D/A-Trainer. Die bekannte "Waffe" der Kehdinger scheint in Harsefeld noch nicht angekommen zu sein. Der nächste Wurf von Andi Junge landete bei Joshua Horwege auf dem Kopf - 3:0. Eine Zeigerumdrehung später setzte sich Pepe Jagemann stark durch, flankte auf den 2. Pfosten, wo Henrik Haack vollstreckte. Vier Tore in acht Minuten, das war für die Gäste zu viel. Jetzt war der Stecker raus. "Da kam nicht mehr viel vom TuS Harsefeld. Das war ein richtiger Nackenschlag", so Andre Matties. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Schnell, der eine uneigennützige Vorlage von Florian Marx verwertete. Dem Schiedsrichterteam attestierte der D/A-Coach eine ruhige und solide Leistung.

Schiedsrichter: Marcus Hauschild

Tore: 1:0 Pepe Jagemann (46.), 2:0 Pepe Jagemann (48.), 3:0 Joshua Horwege (51.), 4:0 Henrik Haack (52.), 5:0 Maximilian Schnell (90.)