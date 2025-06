"Da mussten wir etwas Tribut zollen"

Die „jungen Wilden“ des VfB, die in der vergangenen Saison den Klassenerhalt in der dritten Liga geschafft haben, sahen sich zunächst einer starken Essinger Mannschaft gegenüber, die durch Niklas Groiß und Manuel Abele bereits früh zwei gute Gelegenheiten verbuchen konnte. In der neunten Minute ging die Köpf-Elf in Führung: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld kam die Kugel zu Groiß, der mit einem Schuss aus rund 16 Metern das 1:0 erzielen konnte.