"Da musste ich schon ein wenig schmunzeln"

Auf Andreas Kittner wartet am Sonntag ein ganz besonderes Spiel. Der neue Stadtroda-Cheftrainer empfängt mit dem SV Schott Jena II seine alte Mannschaft.

Neben der nötigen Brisanz, die ein Derby in sich trägt, ist das Spiel auch für den neuen FSV-Trainer Andreas Kittner etwas Besonderes. In der letzten Saison hat er den kommenden Gegner noch erfolgreich zum Klassenerhalt geführt. Im FuPa-Interview spricht Andreas über sein erstes Pflichtspiel als FSV-Coach, das Kompensieren von Leistungsträgern und auch über das anstehende Derby gegen Schott Jena ll.

FuPa Thüringen: Hi Andreas, am Wochenende steht für dich das erste Pflichtspiel als Cheftrainer vom FSV Grün-Weiß Stadtroda auf dem Plan. Wie sehr freust du dich darauf und wie besonders ist es für dich, direkt gegen deine alte Mannschaft zu starten?

Andreas Kittner: Natürlich freue ich mich sehr darauf, dass die neue Runde jetzt endlich startet und ich musste im Urlaub sehr schmunzeln, als ich die Spielansetzung zum ersten Mal gesehen habe. Dennoch überwiegt definitiv die Vorfreude auf den Heimauftakt im Rodastadion, wenngleich ich mich sehr darauf freue, direkt auf Schott zu treffen. Hier konnte ich zusammen mit meinem Co-Trainer "Posi" in einer schwierigen Saison den Ligaverbleib am Ende erfolgreich bestreiten. Von daher wird es ein sportliches Widersehen beider Vereine und meine Personalie sollte dabei eine untergeordnete Rolle spielen. FuPa Thüringen: Mit Simon Fuchs, Fritz Pöckel und Pascal Wollnitzke haben drei tragende Säulen den Verein in Richtung Weida verlassen. Inwieweit könnt ihr diese Abgänge als Mannschaft kompensieren?