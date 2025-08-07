"Da musste ich schon ein wenig schmunzeln"

Neben der nötigen Brisanz, die ein Derby in sich trägt, ist das Spiel auch für den neuen FSV-Trainer Andreas Kittner etwas Besonderes. In der letzten Saison hat er den kommenden Gegner noch erfolgreich zum Klassenerhalt geführt. Im FuPa-Interview spricht Andreas über sein erstes Pflichtspiel als FSV-Coach, das Kompensieren von Leistungsträgern und auch über das anstehende Derby gegen Schott Jena ll.
FuPa Thüringen: Hi Andreas, am Wochenende steht für dich das erste Pflichtspiel als Cheftrainer vom FSV Grün-Weiß Stadtroda auf dem Plan. Wie sehr freust du dich darauf und wie besonders ist es für dich, direkt gegen deine alte Mannschaft zu starten?
Andreas Kittner: Natürlich freue ich mich sehr darauf, dass die neue Runde jetzt endlich startet und ich musste im Urlaub sehr schmunzeln, als ich die Spielansetzung zum ersten Mal gesehen habe. Dennoch überwiegt definitiv die Vorfreude auf den Heimauftakt im Rodastadion, wenngleich ich mich sehr darauf freue, direkt auf Schott zu treffen. Hier konnte ich zusammen mit meinem Co-Trainer "Posi" in einer schwierigen Saison den Ligaverbleib am Ende erfolgreich bestreiten. Von daher wird es ein sportliches Widersehen beider Vereine und meine Personalie sollte dabei eine untergeordnete Rolle spielen.
FuPa Thüringen: Mit Simon Fuchs, Fritz Pöckel und Pascal Wollnitzke haben drei tragende Säulen den Verein in Richtung Weida verlassen. Inwieweit könnt ihr diese Abgänge als Mannschaft kompensieren?
Andreas Kittner: Hier in Stadtroda hat ein Umbruch stattgefunden und ich hätte alle drei Akteure sehr gern in meiner Mannschaft gehabt. Das steht außer Frage. Von daher wird sich zeigen, wie schnell wir diese Lücken als Mannschaft schließen können. Wir sind uns der Schwere dieser Aufgabe bewusst, jedoch spüre ich bei meinen Spielern schon den Anreiz dies über eine mannschaftliche Geschlossenheit und den nötigen Teamspirit über die Saison hinweg zu kompensieren.
FuPa Thüringen: Wie erwartest du den Gegner und wie willst du im Derby die drei Punkte mit deiner Mannschaft zuhause behalten?
Andreas Kittner: Das erste Spieler nach der Sommervorbereitung mit vielen Testspielen ist für beide Mannschaften eine gewisse Unbekannte, in Hinblick auf den aktuellen Stand der Mannschaft. Von daher ist diese Partie für mich vollkommen offen und es gibt keinen Favoriten. Umso mehr sollten wir alles daran setzen die notwendige Konzentration an den Tag zu legen und an unserer Spielidee festzuhalten. Am Ende wird es auch darum gehen, welche der beiden Mannschaften die bessere Tagesform mitbringt.