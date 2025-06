„Da müssen wir realistisch bleiben“: Heilbrunn mit Neuzugängen und ohne große Sorgen

Der SV Bad Heilbrunn geht ohne „aufgeblähten Kader“ in die Vorbereitung. In dieser Saison will sich die Lang-Elf im oberen Mittelfeld etablieren.

Gewohnt enger Kader, gewohnte Probleme: Bei den Fußballern des SV Bad Heilbrunn stehen Spieler mit Bezirksliga-Qualifikation nicht gerade Schlange, die Mannschaftsstärke ist auch in der kommenden Saison ausreichend, aber nicht üppig. Muss sie auch nicht. „Ich will keinen aufgeblähten Kader“, sagt Trainer Walter Lang. „Sondern einen, wo jeder Spieler problemlos eingesetzt werden kann.“ Und so wird es wohl auch kommende Saison kommen, auch wenn sich dem HSV über die kurze Saisonpause wieder drei Spieler angeschlossen haben. „Es wird wohl eine leistungsmäßig zweigeteilte Liga“, glaubt Lang, wenn er den Blick über die Teilnehmer der Bezirksliga Süd schweifen lässt. „Wenn wir gut in Form kommen und einigermaßen komplett sind, können wir schauen, dass wir den Anschluss an die obere Hälfte bekommen.“ Um den Aufstieg mitzuspielen, davon müssen sich die Heilbrunner auf Sicht verabschieden, zumal mit den starken Gegnern in der kommenden Saison. Lang: „Da müssen wir schon realistisch bleiben.“

Ein großer Teil der Mannschaft hat bereits recht erfolgreich Landesliga gespielt. Doch werden diese Spieler nicht jünger. Max Specker hat erst ein Comeback gestartet, nachdem er seine Fußballschuhe bereits an den Nagel gehängt hat. Sein Bruder Benedikt Specker haut sich zwar immer rein, doch plagen ihn immer wieder diverse Zipperlein. Mal ist es der Oberschenkel, mal der Rücken. Kapitän Anton Krinner hat Probleme mit dem Knie. Maximilian Schnitzlbaumer, begnadeter Allrounder für die Außenbahn, hat bis auf Kurzeinsätze ein Jahr nach einer Hand-Operation nicht mehr Fußball gespielt. Die nächste Generation mit Jonas Gall, Luis Meisl oder Sebastian Rösch versucht, so gut es geht einzuspringen. Und sie zeigen Fortschritte in der Entwicklung. Immerhin: Alle Spieler der Vorsaison wollen erneut ihre Schuhe für Heilbrunn schnüren.