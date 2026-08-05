"Da müssen wir dann noch einmal eine Schippe drauflegen" Der Oberligsit 1. FC Normannia Gmünd mit 9:2-Schützenfest in Runde drei des WFV-Pokals beim Bezirksligisten SC Geislingen und freut sich auf den Start gegen den Aufsteiger FC Teningen. von fcn · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der dritten Runde des Verbandspokals hat sich Oberligist Normannia Gmünd keine Blöße gegeben und den Bezirksligisten SV Ebersbach/Fils mit 9:2 ausgeschaltet. „Neun Tore muss man auch gegen einen Bezirksligisten erst einmal schießen. Damit haben wir unser Ziel, den Einzug ins Achtelfinale, erreicht“, zog Normannias Sportdirektor Stephan Fichter seinen imaginären Hut vor der Leistung der Normannen. Im Lager der Gmünder freut man sich bereits auf die Auslosung.

Gestern, 19:00 Uhr SV Ebersbach/Fils Ebersbach/F. 1. FC Normannia Gmünd 1. FC Normannia Gmünd 2 9 Abpfiff Die Normannen hielten, was sie im Vorfeld versprachen, sie nahmen das Spiel sehr ernst. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Daniel Dominkovic und Daniel Rapp schnürten jeweils einen Doppelpack, den fünften Treffer erzielte Luigi Mignano. „Wir haben recht schnell für klare Verhältnisse gesorgt, der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet“, sagte Fichter.

Die zwei Gegentore missfielen Fichter aber: „Andererseits muss man Ebersbach in diesem Fall ein Kompliment machen, nachdem das Spiel nach 35 Minuten entschieden war. Der Gegner hat bis zum Ende alles gegeben und sich diese beiden Treffer letztlich verdient“, fügte Fichter an. Es gefiel dem Sportdirektor, die Spielfreude bei den Spielern zu sehen und zu spüren. Trainer Patrick Faber war ebenfalls zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Besonders gefreut hat er sich aber darüber, dass er mit Ben Cahani, Nikola Gojkovic und Lenn Reinders gleich drei jungen Akteuren die ersten Pflichtspielminuten im Aktivenbereich ermöglichen konnte. Alle drei kamen zur Halbzeit und erledigten ihre Aufgaben ordentlich. „Insgesamt haben wir dynamisch nach vorne gespielt und waren sehr effektiv vor dem Tor, aus fünf Chancen haben wir fünf Treffer erzielt“, sagt Faber. In der zweiten Halbzeit traf Luigi Mignano ein weiteres Mal, ebenfalls einen Doppelpack erzielte Mike Huras. Bleart Dautaj hat ebenfalls noch einen Treffer erzielt. Drei Neuzugänge unter sich.