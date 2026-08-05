"Da müssen wir dann noch einmal eine Schippe drauflegen"

In der dritten Runde des Verbandspokals hat sich Oberligist Normannia Gmünd keine Blöße gegeben und den Bezirksligisten SV Ebersbach/Fils mit 9:2 ausgeschaltet. „Neun Tore muss man auch gegen einen Bezirksligisten erst einmal schießen. Damit haben wir unser Ziel, den Einzug ins Achtelfinale, erreicht“, zog Normannias Sportdirektor Stephan Fichter seinen imaginären Hut vor der Leistung der Normannen. Im Lager der Gmünder freut man sich bereits auf die Auslosung.
Die Normannen hielten, was sie im Vorfeld versprachen, sie nahmen das Spiel sehr ernst. Bereits zur Pause war die Partie entschieden. Daniel Dominkovic und Daniel Rapp schnürten jeweils einen Doppelpack, den fünften Treffer erzielte Luigi Mignano. „Wir haben recht schnell für klare Verhältnisse gesorgt, der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet“, sagte Fichter.
Die zwei Gegentore missfielen Fichter aber: „Andererseits muss man Ebersbach in diesem Fall ein Kompliment machen, nachdem das Spiel nach 35 Minuten entschieden war. Der Gegner hat bis zum Ende alles gegeben und sich diese beiden Treffer letztlich verdient“, fügte Fichter an. Es gefiel dem Sportdirektor, die Spielfreude bei den Spielern zu sehen und zu spüren.
Trainer Patrick Faber war ebenfalls zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Besonders gefreut hat er sich aber darüber, dass er mit Ben Cahani, Nikola Gojkovic und Lenn Reinders gleich drei jungen Akteuren die ersten Pflichtspielminuten im Aktivenbereich ermöglichen konnte. Alle drei kamen zur Halbzeit und erledigten ihre Aufgaben ordentlich.
„Insgesamt haben wir dynamisch nach vorne gespielt und waren sehr effektiv vor dem Tor, aus fünf Chancen haben wir fünf Treffer erzielt“, sagt Faber. In der zweiten Halbzeit traf Luigi Mignano ein weiteres Mal, ebenfalls einen Doppelpack erzielte Mike Huras. Bleart Dautaj hat ebenfalls noch einen Treffer erzielt. Drei Neuzugänge unter sich.
In erster Linie gehe es jetzt darum, Kräfte zu sammeln für die anstehende Runde. „Die Vorfreude ist riesig und wir freuen uns, dass wir zu Hause starten können. Die Jungs haben während der Vorbereitung wirklich sehr gut gearbeitet“, so Faber, der mit seinem Team den Aufsteiger FC Teningen erwartet.
Luke Schmidt hat sich im Abschlusstraining vor dem Pokalspiel einen Muskelfaserriss zugezogen, er wird am kommenden Wochenende ebenso pausieren müssen wie die länger verletzten Akteure Lewin Kundruweit und Simeon Potsolidis. „Für Luke tut es mir wirklich leid, er hat eine gute Vorbereitung gespielt“, so Faber.
Klarer Fokus auf den Oberliga-Auftakt am kommenden Samstag (14 Uhr) legt auch der Sportdirektor. „Da müssen wir dann noch einmal eine Schippe drauflegen, um auch in der Oberliga erfolgreich zu sein. Das Pokalspiel aber war definitiv ein nächster Schritt in die richtige Richtung“, so Fichter. Doch selbst jetzt sei die Vorbereitung bei so vielen Neuzugängen und neuem Trainerteam längst noch nicht abgeschlossen, sagt Fichter. Man werde weiter die nächsten Schritte angehen.