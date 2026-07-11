Da Mota: „abserviert, als hätte man nie für den Verein gespielt“ Früherer Nationalspieler übt Kritik im FuPa-Interview von Paul Krier · Heute, 16:46 Uhr · 0 Leser

Daniel Da Mota vor dem Länderspiel gegen Schottland im Juni 2021 – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Dein Verein Bissen ist auf seinem bisherigen Höhepunkt angelangt, deine Karriere neigt sich dagegen ihrem Ende zu. Wie sah deine Gefühlswelt nach dem Bisser Meistertitel aus? Bissen wächst, und das verdanken wir dem Projekt, das vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Ich habe dazu beigetragen, den Verein dahin zu bringen, wo er heute steht. Ist meine Karriere vorbei? Niemals. Solange ich laufen kann und fit bleibe, bin ich für jeden Verein eine Bereicherung. Nach der Saison war ich enttäuscht. Nach drei Spielzeiten bei Bissen, in denen ich alles für den Verein gegeben habe, wird man einfach so abserviert, als hätte man nie für den Verein gespielt. Menschlichkeit ist leider nicht jedem gegeben.

Wie viel Anteil hattest du persönlich an diesem Titel? Du kamst ja noch zu fünfzehn mehr oder weniger langen Einsätzen. Wie viel von deiner Erfahrung konntest du der Mannschaft mit auf den Weg geben? Während der gesamten Saison habe ich möglicherweise fünf Trainingseinheiten verpasst. Ich war sowohl auf als auch neben dem Platz präsent. Ich habe einigen Spielern, die dafür offen waren, Ratschläge gegeben und selbst in Spielen, in denen ich nicht aufgestellt war, war ich da, um zu motivieren, die Positionen zu korrigieren oder bestimmte Tendenzen in der Halbzeitpause zu beheben. Ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen und habe in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel mein Bestes gegeben.

Im Moment spielt Bissen in der Qualifikation zur Champions League. Tut es weh, dass du nicht mehr auf dem Platz stehen wirst? Ja, natürlich tut es ein bisschen weh, besonders wenn man drei Jahre lang alles dafür getan hat, den Verein dorthin zu bringen. So ist der Fußball, man ist nur eine Nummer und bekommt keinen Dank. Oft sind es andere, die die Früchte deiner eigenen Arbeit ernten. Hast du der Mannschaft und dem Verein bei diesen internationalen Spielen mit deiner Erfahrung noch geholfen und wenn ja, wie? Das hätte mir gefallen, aber sie wollten davon nichts wissen. Ich hoffe jedenfalls, dass die Spieler Spaß haben, diese Gelegenheit genießen und ihr Bestes geben.

Daniel Da Mota zeigte sich im FuPa-Interview sehr unzufrieden damit, wie man in Bissen mit ihm umging – Foto: FC Atert Bissen