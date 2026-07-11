Da Mota: „abserviert, als hätte man nie für den Verein gespielt“

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Dein Verein Bissen ist auf seinem bisherigen Höhepunkt angelangt, deine Karriere neigt sich dagegen ihrem Ende zu. Wie sah deine Gefühlswelt nach dem Bisser Meistertitel aus?
Bissen wächst, und das verdanken wir dem Projekt, das vor drei Jahren ins Leben gerufen wurde. Ich habe dazu beigetragen, den Verein dahin zu bringen, wo er heute steht. Ist meine Karriere vorbei? Niemals. Solange ich laufen kann und fit bleibe, bin ich für jeden Verein eine Bereicherung. Nach der Saison war ich enttäuscht. Nach drei Spielzeiten bei Bissen, in denen ich alles für den Verein gegeben habe, wird man einfach so abserviert, als hätte man nie für den Verein gespielt. Menschlichkeit ist leider nicht jedem gegeben.
Wie viel Anteil hattest du persönlich an diesem Titel? Du kamst ja noch zu fünfzehn mehr oder weniger langen Einsätzen. Wie viel von deiner Erfahrung konntest du der Mannschaft mit auf den Weg geben?
Während der gesamten Saison habe ich möglicherweise fünf Trainingseinheiten verpasst. Ich war sowohl auf als auch neben dem Platz präsent. Ich habe einigen Spielern, die dafür offen waren, Ratschläge gegeben und selbst in Spielen, in denen ich nicht aufgestellt war, war ich da, um zu motivieren, die Positionen zu korrigieren oder bestimmte Tendenzen in der Halbzeitpause zu beheben. Ich bin mit gutem Beispiel vorangegangen und habe in jeder Trainingseinheit und jedem Spiel mein Bestes gegeben.
Im Moment spielt Bissen in der Qualifikation zur Champions League. Tut es weh, dass du nicht mehr auf dem Platz stehen wirst?
Ja, natürlich tut es ein bisschen weh, besonders wenn man drei Jahre lang alles dafür getan hat, den Verein dorthin zu bringen. So ist der Fußball, man ist nur eine Nummer und bekommt keinen Dank. Oft sind es andere, die die Früchte deiner eigenen Arbeit ernten.
Hast du der Mannschaft und dem Verein bei diesen internationalen Spielen mit deiner Erfahrung noch geholfen und wenn ja, wie?
Das hätte mir gefallen, aber sie wollten davon nichts wissen. Ich hoffe jedenfalls, dass die Spieler Spaß haben, diese Gelegenheit genießen und ihr Bestes geben.
Mit vierzig Jahren kannst du auf eine außergewöhnliche Karriere zurückblicken. Wo hattest du deine schönsten Momente erlebt? Welcher war der schönste Titel, den du feiern konntest?
Alle Titel mit Düdelingen waren großartig, besonders die Double-Siege. Die beiden Aufstiege mit Bissen habe ich sehr genossen. Einer der schönsten Titel war der, als wir in den Schlussminuten des letzten Ligaspiels gegen Wiltz den Meistertitel holten, als wir zum 1:1 ausgleichen konnten.
Kurz warst du auch Profi in Italien. Wie verlief deine Zeit dort und was hast du davon zurückbehalten?
Ich war semiprofessionell tätig. Es war eine schwierige Zeit während der Covid-Pandemie mit vielen Einschränkungen. Aber sie ermöglichte es mir, einige großartige Menschen kennenzulernen, mit denen ich noch immer in Kontakt stehe, und außerdem eine siebte Sprache zu lernen, die zu den schönsten Sprachen der Welt zählt.
Kannst du uns ein paar Sätze zu deiner Karriere in der Nationalmannschaft sagen? U.a. hattest du damals das schöne 1:0 gegen dein Heimatland Portugal geschossen. Welche Gefühle kamen da in dir auf?
Ich habe zwei unterschiedliche Phasen in der Nationalmannschaft erlebt, eine unter Guy Hellers und eine unter Luc Holtz. Unter Guy Hellers konzentrierten wir uns auf die Defensive und spielten nicht so offensiv. Im Gegensatz dazu verbesserten wir uns unter Luc Holtz Jahr für Jahr und die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten.
Das Spiel gegen Portugal war ein unvergesslicher Moment, vor allem, weil wir in Führung lagen. Ich war einfach überglücklich, dass der Ball im Tor war und jubelte mit meinen Teamkollegen. Erst nach dem Spiel wurde mir bewusst, was für ein wunderschönes Tor es war. Es war Tom Schnells Balleroberung und Aurélien Joachims genialem langen Pass zu verdanken.
Sehen wir dich in Zukunft einmal als Trainer oder Manager neben dem Platz? Wie wird deine Zukunft nach deiner aktiven Karriere aussehen?
Als Trainer wäre es vielleicht etwas komplizierter, da ich zu hohe Ansprüche an die Spieler stellen würde. Warum ich das sage? Weil ich weiß, wie weit ein Spieler gehen kann - man muss über seine Grenzen hinausgehen. Wenn ein Spieler das versteht, dann hat er wirklich alles gegeben. Aber als Manager ist es wahrscheinlicher. Meine Karriere hängt davon ab, wer mit mir zusammenarbeiten möchte. In jedem Fall wird der Verein, bei dem ich bin, wissen, welche Ergebnisse er von mir erwartet. Bisher gibt es aber noch nichts Konkretes.