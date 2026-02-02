»Da kommt Freude auf«: Deuerling erstmaliger Masters-Champion Der designierte Kreisliga-Aufsteiger dominiert das Sinzinger Hallenmasters und verweist Team schwarz des Gastgebers auf Platz zwei von Florian Würthele · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Deuerlings Trainer Alexander Heinze sah eine starke Vorstellung seiner Truppe auf dem Sinzinger Hallenparkett. – Foto: Felix Schmautz

Auf dem grünen Rasen läuft es für den TSV Deuerling wie am Schnürchen. Die Mannen von Trainer Alex Heinze marschieren mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Meisterschaft in der Kreisklasse 3. Dass die Deuerlinger Truppe auch in der Halle was drauf hat, zeigte sie am gestrigen Sonntagnachmittag. Mit einer dominanten Vorstellung und fünf Siegen in fünf Spielen sicherte sie sich zum ersten Mal den Titel beim Sinzinger Hallenmasters.



Zweiter wurde Ausrichter SC Sinzing mit seinem Team „schwarz“, das sich im Finale mit 0:2 klein beigeben musste. Überraschend stark präsentierte sich B-Klassist Geisling II/Illkofen II. Die SG sicherte sich durch einen 2:1-Erfolg im kleinen Finale gegen den ASV Undorf den dritten Platz.

„Die Jungs haben über das ganze Turnier hinweg eine sehr disziplinierte Leistung gezeigt. Vor allem die Finalspiele haben sie mit zwei sehr ordentlichen Spielen für sich entschieden. Da kommt Freude auf, wenn es bald draußen wieder losgeht“, freute sich Deuerlings Coach Alex Heinze über den Turniersieg. Dem Sportclub aus Sinzing zollte er ein großes Lob für eine „hervorragende Organisation: Es war ein tolles Turnier.“



Zum 13. Mal ging am Sonntag das Sinzinger Hallenmasters über die Bühne. In der gutgefüllten Schulturnhalle hatten die Schiedsrichter stets alles im Griff. Der spätere Turniersieger aus Deuerling hatte schon in der Gruppenphase zu überzeugen gewusst. Neun Punkte mit 11:2 Toren standen nach drei Matches zu Buche. Vorzeitig Schluss war für Team „rot“ des SC Sinzing, der mit drei Punkten Gruppendritter hinter Geisling II/Illkofen II (vier) wurde. Sehr eng ging es in der Staffel B zu. Fast alle Partien liefen auf Messers Schneide. Am Ende sicherte sich Sinzing „schwarz“ den Gruppensieg – dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Undorf. Beide Teams brachten es auf je fünf Zähler. Auf der Strecke blieben der SV Lengfeld (vier) und die sieglose Zweitvertretung des ASV Burglengenfeld.





Anschließend gab es im Halbfinale zwei ziemlich klare Angelegenheiten. Deuerling hielt die klassenhöheren Undorfer mit 4:1 nieder, ehe Sinzing „schwarz“ der SG Geisling II/Illkofen II keine Chance ließ und 5:0 gewann. Ein versöhnlicher Abschluss gelang dem SSV Köfering und dem SV Lengfeld durch Siege in den Platzierungsspielen.





