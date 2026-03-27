Vichttal Offensive rund um Valerius (links) ist in Topform – Foto: Michael Schneiders

Am 21. Spieltag der Mittelrheinliga empfängt der FC Hennef 05 den VfL Vichttal. Die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher sein: Während Vichttal aktuell das formstärkste Team der Liga ist und ein Offensivfeuerwerk nach dem anderen abbrennt, will Hennef nach der deutlichen Niederlage gegen Pesch eine Reaktion zeigen.

Im Hinspiel musste sich der FCH bereits mit 0:2 geschlagen geben. Nun soll auf heimischem Naturrasen eine Antwort folgen. Auch gegen einen Gegner, der derzeit in Topform agiert.

Die 3:6-Niederlage gegen Schlusslicht FC Pesch war für Hennef ein herber Dämpfer. Insgesamt verläuft die Saison weiterhin wechselhaft, starke Auftritte wechseln sich mit Rückschlägen ab.

Sportlicher Leiter Frank Fußhöller findet klare Worte:

„Vichttal ist für mich eine der stärksten und komplettesten Mannschaften der Liga, gespickt mit absolut hochklassigen Oberligaspielern.“Besonders die Offensive beeindruckt ihn:

„Da komme ich richtig ins Schwärmen, wenn ich an Offensivspieler Valerius, Gnondi, Artz und Co. denke.“

Dennoch glaubt er an eine Chance:

„Mit Sicherheit wird es eine schwierige, aber keine unmögliche Aufgabe. Den Lauf von Vichttal wollen wir brechen.“Gleichzeitig richtet er den Fokus auf die eigene Mannschaft:

„Nach dem Debakel in Pesch schauen wir überwiegend auf uns. Die Mannschaft ist gefragt und ich erwarte eine Reaktion.“

Konkurrenzkampf als Schlüssel zum Erfolg

Der VfL Vichttal reist mit breiter Brust nach Hennef. Die letzten drei Spiele gewann das Team eindrucksvoll mit 6:0, 8:0 und 6:1. Insgesamt 20 Tore in nur drei Partien sprechen eine klare Sprache.

Vor allem die Offensivreihe um Henrik Artz, Ali Gnondi, Sinan Ak und Niklas Valerius präsentiert sich aktuell in Topform. Mit Platz drei und nur fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 ist der Blick nach oben durchaus erlaubt.

Co-Trainer Sanjin Talic ordnet die starke Phase selbstbewusst ein:

„Wir sind zurzeit die stärkste Mannschaft in der Rückrunde der Mittelrheinliga. Unsere gestiegene Effektivität spiegelt sich auch in der Torbilanz wider.“Ein Schlüssel sei der Konkurrenzkampf im Team: „Unser Training ist immer mit viel Power und Energie verbunden, der Konkurrenzkampf verleiht die besondere Note.“

„Wut im Bauch“ bei Hennef

Trotz der starken Form erwartet Vichttal einen unangenehmen Gegner:

„Wir erwarten einen Gegner mit viel Wut im Bauch nach der Niederlage in Pesch“, so Talic.