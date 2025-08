"Da können wir monetär nicht mithalten, müssen also unseren Weg gehen"

Zugänge mit Potenzial, Rückkehrer mit Strahlkraft Im Fokus der Kaderplanung stehen vor allem die eigenen A-Junioren. Deren Eingewöhnung sei laut Krone noch nicht abgeschlossen: „Sie können im Laufe der Saison eine Verstärkung werden, müssen sich aber erst einmal an den Männerfußball und insbesondere die neue Intensität des Spiels gewöhnen.“ Der Trainer blickt dabei auch selbstkritisch zurück: „Als Verein haben wir da in der vergangenen Saison wertvolle Eingewöhnungszeit für die Jungs verschenkt. Das dürfen wir jetzt im laufenden Spielbetrieb nachholen.“

Für spürbare Verstärkung sollen zwei Rückkehrer sorgen. Mit Paul Unger kehrt ein Offensivmann zurück, der dem Team bereits in der Landesliga wichtige Impulse gab: „Er war damals der torgefährlichste Akteur des Kaders. Er bringt ein Profil mit, was wir in der vergangenen Saison so nicht hatten. Er wird viel Freude machen.“ In der Defensive erwartet Krone ab Oktober die Rückkehr von Nils Richter: „Er bringt knapp 150 Landesliga-Spiele mit und wird den Laden mit seiner Kommunikation noch einmal besser zusammenhalten.“

Kaderplanung abgeschlossen

Weitere Veränderungen am Kader sind nicht geplant. Auf die Frage nach potenziellen Transfers antwortet Krone knapp: „Nein.“ Auch Abgänge sind laut dem Trainer nicht zu erwarten.

Jüngste Mannschaft der Liga – mit Chancen und Risiken

Ein besonderes Merkmal des FSV-Kaders ist das Alter. Mit einem Durchschnitt von 22 Jahren ist das Team laut Krone das jüngste der Liga. „Das hat Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist, dass wir fitter sind als alle anderen. Die Jungs können 90 Minuten marschieren und kämpfen – wenn sie dafür bereit sind.“ Doch körperliche Frische allein reicht nicht. Krone betont: „Entscheidend wird aber, was zwischen den Ohren passiert – insbesondere, wenn es mal nicht laufen sollte.“

Saisonziel: Besser als zuletzt

Die Zielsetzung des FSV Babelsberg 74 ist bewusst offen gehalten. Krone erklärt: „Wir müssen den Saisonstart abwarten und schauen dann.“ Orientierung gibt die starke Rückrunde der vergangenen Saison: „Wir waren in der vergangenen Saison Siebter der Rückrundentabelle. Es sollte besser als das sein.“

Favoriten im Aufstiegsrennen

In der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten benennt Krone mehrere Teams mit klarer Stärke – vor allem in der Offensive oder durch gezielte Verstärkungen. „Perleberg ist mit der offensiven Stärke immer ein Team, was genannt werden muss. Auch Schenkenberg ist eine erfahrene Truppe, die sich verstärkt hat. Genauso Nauen und Brieselang.“ Der FSV hingegen setze auf seinen eigenen Weg: „Da können wir monetär nicht mithalten, müssen also unseren Weg mit den Jugendspielern gehen.“

Führungsspieler als Vorbild

Auf dem Feld trägt Felix Reichert die Kapitänsbinde. Für Krone ist das keine Frage: „Mit seinen Leistungen geht er im Team voran und übernimmt Verantwortung. Er ist ein Vorbild für viele Mitspieler.“

Ein Team auf dem Weg zur nächsten Reifestufe

Der FSV Babelsberg 74 startet mit einem eingespielten Kern, neuen Impulsen durch Rückkehrer und einer klaren Philosophie in die neue Saison. Der Weg mit jungen Spielern verlangt Geduld – doch das Fundament ist gelegt.