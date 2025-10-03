"Da kann man mit Spektakel rechnen"

„Wir haben uns stetig gesteigert und waren eigentlich von Anfang an konkurrenzfähig“, betont Anton. „Die Ergebnisse haben das zunächst nicht widergespiegelt, aber wir waren in keinem Spiel chancenlos.“ Tatsächlich fehlten den Neustädtern in den Auftaktpartien oft nur Kleinigkeiten. Gegen Lobenstein musste man sich in der 96. Minute durch einen umstrittenen Elfmeter geschlagen geben, gegen Kahla verspielte man eine 2:0-Halbzeitführung. „Das soll keine Ausrede sein, sondern vielmehr zeigen, dass wir schon früh nah dran waren“, erklärt der Coach. Inzwischen sei seine Mannschaft „erwachsener geworden“ und habe gelernt, Ballbesitz auch geduldig auszuspielen, anstatt überhastet die Offensive zu suchen.

Unterschiede zwischen Kreisoberliga und Landesklasse

Für Anton ist der Sprung von der Kreisoberliga, in der sein Team noch vor zwei Jahren gar nicht spielte, deutlich spürbar: „Das Niveau ist nicht nur spielerisch höher, sondern auch taktisch. Fehler werden viel schneller bestraft. In der Kreisoberliga konnte man sich eher mal einen Ballverlust leisten – hier führt er fast automatisch zu einer Chance für den Gegner.“ Umso wichtiger sei es, in jeder Partie diszipliniert und konzentriert aufzutreten, um auch weiterhin erfolgreich zu sein.