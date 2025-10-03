"Da kann man mit Spektakel rechnen"

Die Landesklasse 1 hat sich für Neustadt/Orla II nach den ersten Wochen als ein hartes Pflaster erwiesen. Doch die junge Mannschaft von Trainer Felix Anton hat sich schnell an die höheren Anforderungen gewöhnt und zuletzt mit zwei Siegen in Folge ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.
„Wir haben uns stetig gesteigert und waren eigentlich von Anfang an konkurrenzfähig“, betont Anton. „Die Ergebnisse haben das zunächst nicht widergespiegelt, aber wir waren in keinem Spiel chancenlos.“ Tatsächlich fehlten den Neustädtern in den Auftaktpartien oft nur Kleinigkeiten. Gegen Lobenstein musste man sich in der 96. Minute durch einen umstrittenen Elfmeter geschlagen geben, gegen Kahla verspielte man eine 2:0-Halbzeitführung. „Das soll keine Ausrede sein, sondern vielmehr zeigen, dass wir schon früh nah dran waren“, erklärt der Coach. Inzwischen sei seine Mannschaft „erwachsener geworden“ und habe gelernt, Ballbesitz auch geduldig auszuspielen, anstatt überhastet die Offensive zu suchen.
Für Anton ist der Sprung von der Kreisoberliga, in der sein Team noch vor zwei Jahren gar nicht spielte, deutlich spürbar: „Das Niveau ist nicht nur spielerisch höher, sondern auch taktisch. Fehler werden viel schneller bestraft. In der Kreisoberliga konnte man sich eher mal einen Ballverlust leisten – hier führt er fast automatisch zu einer Chance für den Gegner.“ Umso wichtiger sei es, in jeder Partie diszipliniert und konzentriert aufzutreten, um auch weiterhin erfolgreich zu sein.
Mit den Eurotrink Kickers aus Gera wartet nun ein Gegner, der schon bewiesen hat, dass er in dieser Spielklasse nicht nur mithalten, sondern auch Akzente setzen kann. Bereits in ihrer ersten Landesklassen-Saison schafften die Kickers den Klassenerhalt und auch aktuell wirkt das Team gefestigt. Besonders die Offensive sticht ins Auge: 35 Tore in nur sechs Spielen sprechen eine klare Sprache. „Da kann man wohl auf jeden Fall mit Spektakel rechnen“, sagt Anton. Für Neustadt/Orla II bedeutet das eine besondere Herausforderung, zumal es bisher noch kein Pflichtspielduell zwischen beiden Vereinen gegeben hat. „Wir gehen relativ unvoreingenommen in dieses Spiel“, so der Trainer. „Natürlich schauen wir, wie der Gegner auftritt, aber am Ende müssen wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Woche für Woche braucht es die richtige Einstellung, Wille und Emotionen, um in dieser Liga zu bestehen.“
Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: die Personalsituation. Verletzungen und Krankheiten ziehen sich durch die Männermannschaften des Vereins und sorgen auch bei der Zweiten für Engpässe. Dennoch gibt sich Anton kämpferisch: „Wir freuen uns sehr auf die Partie und werden alles dafür geben, sie siegreich zu bestreiten.“ Mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung will Neustadt/Orla II den positiven Trend fortsetzen – und zeigen, dass man endgültig in der Landesklasse angekommen ist.