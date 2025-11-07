„Da ist ordentlich Druck drauf“ – Schwicheldt empfängt Leiferde

„Das ist ein Spiel, da ist ordentlich Druck drauf“, sagt TSV-Trainer Benjamin Weiß. „Beide können sich ein bisschen befreien von unten. Der, der verliert, rutscht immer tiefer mit rein.“ Die Ansage ist eindeutig: Nach zuletzt wechselhaften Leistungen will Schwicheldt zu Hause wieder punkten.

Dabei kann die Weiß-Elf auf ihre Heimstärke bauen. „Wir haben 13 von möglichen 18 Punkten zuhause geholt“, betont der Coach. „Klar, wir wollen das Spiel am Sonntag gewinnen, haben eine gute Reaktion gegen Lehndorf gezeigt in der zweiten Halbzeit. Darauf können wir aufbauen und werden alles in die Waagschale werfen, um die drei Punkte am Birkenweg zu behalten.“

Die Gäste reisen jedoch mit Rückenwind an: Leiferde feierte zuletzt ein deutliches 4:0 beim VfB Peine – ein Achtungserfolg, der zeigt, dass der VfL seine Form gefunden hat.

Für Schwicheldt geht es darum, an die kämpferische zweite Hälfte beim 1:4 in Lehndorf anzuknüpfen und den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Mit einem Sieg könnte der TSV für etwas Ruhe sorgen.