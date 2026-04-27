"Da ist noch was drin": RWE-Verteidiger Nissen glaubt noch an Platz 1

Ole Nissen erzielte den Treffer zum 1:2-Anschluss. – Foto: Markus Becker

Ole Nissen ist in seiner noch jungen Laufbahn im Seniorenfußball nicht gerade bekannt für seinen Torriecher. Doch nachdem sich Rot-Weiss Essen II im Spitzenspiel gegen die DJK Arminai Klosterhardt offensiv die Zähne ausbiss, sprang der Abwehrmann in die Breschen und stocherte das Leder zum zwischenzeitlichen 1:2 über die Linie. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits die Nachspielzeit angebrochen.

Bis dahin hatte sich RWE II gegen kompakt stehende Gäste schwergetan, der etatmäßige Top-Torschütze Marcel Platzek konnte nur selten wie gewohnt in Szene gesetzt werden. "Die stehen einfach super kompakt, halten die Mitte gut“, erkannte Nissen die Stärke des Gegners an. Besonders als die Rot-Weissen im zweiten Durchgang einem Rückstand hinterherlaufen mussten, wurde mit langen Bällen hantiert.

"Ich dachte wirklich, jetzt geht nochmal was“, beschrieb Nissen den Moment, der das Spiel noch einmal komplett hätte kippen können.

Vor allem mit dem zweiten Gegentreffer riskierten die Gastgeber immer mehr. "Das war für uns ein All-in-Ding“, erklärte Nissen, der durch seine körperliche Präsenz und Kopfballstärke auch häufig im gegnerischen Strafraum mitwirken konnte.

Und tatsächlich kam RWE II dem 2:2 in dieser Phase spürbar näher. "In den letzten 20 Minuten hatten wir gefühlt jede Minute eine Torchance.“

Nach der Hoffnung folgt die schnelle Ernüchterung

Der Anschlusstreffer durch Nissen war der emotionale Höhepunkt dieser Druckphase, auch wenn er vielleicht etwas zu spät kam. In der Nachspielzeit bot sich nämlich nicht mehr die ganz große Chance auf den Ausgleich, mit dem Schlusspfiff stellte Phil Wolff nach einem Konter auch wieder den alten Zwei-Tore-Vorsprung her (90.+8).

So blieb unter dem Strich das Gefühl einer verpassten Chance. Nissen brachte es auf den Punkt: Mit etwas mehr Glück "sieht das hier ganz anders aus“.

Die Meisterschaft möchte Nissen mit der Pleite im Topspiel aber noch nicht abschreiben: "Klosterhardt spielt noch gegen vier Teams von oben. Wir werden in unseren fünf Spielen 15 Punkte holen und dann ist da noch was drin."