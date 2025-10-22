Da ist kaum etwas drin

Manchmal muss man auch einem windigen und regnerischen Oktoberabend abliefern, wenn man sich in der Tabelle verbessern möchte. Das trifft diese Woche auf die SG Kirchardt und Türkspor Eppingen gleichermaßen zu. Die Eppinger müssen am Donnerstag zum ASV Eppelheim. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

"Wir drehen uns regelrecht im Kreis", sagt Mehmet Öztürk und erklärt auf diese Weise die jüngste 2:3-Niederlage gegen den TSV Amicitia Viernheim, die äußerst unglücklich zustande gekommen ist. Der Türkspor-Trainer ergänzt: "In der Entstehung des 0:1 treten wir über den Ball, das 0:2 ist ein Sonntagsschuss, der zuvor an beide Innenpfosten geht und das 0:3 resultierte nach einer Ecke, als wir unzureichend geklärt haben." Danach war seine Mannschaft sehr bemüht, spielte einen ansehnlichen Fußball und kam dank zweier Freistoßtore von Alperen Yilmaz auf 2:3 heran. Mehr sollte aber nicht mehr gelingen.

Aufgrund der Niederlage ziert Türkspor Eppingen wieder das Tabellenende mit weiterhin sechs Zählern Rückstand zur Abstiegsrelegation. Kurzfristig droht dieser Rückstand eher anzuwachsen als sich zu verringern. In der vorgezogenen Partie des 14. Spieltags fahren die Eppinger vermutlich chancenlos zum ASV Eppelheim. Der Gegner hat einer Vorverlegung zugestimmt, da sich Öztürk mit seiner Familie am Freitag in die Türkei aufmacht, wo er Trauzeuge seines Trainerkollegen Volkan Glatt (ehemals FC Bammental und VfR Mannheim) ist.