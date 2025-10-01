„Da ist jetzt eine Reaktion gefragt“ – FC Aschheim will zweiten Platz verteidigen

Im Heimspiel am Freitag fordert Trainer Contento von seiner Mannschaft eine starke Mentalität, um Tabellenplatz zwei zu verteidigen.

Wie haben die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim ihre erste Saison-Niederlage verdaut? Am Freitag (19.30 Uhr) hat der Tabellenzweite die Chance, im Heimspiel gegen den TSV Ampfing eine neue Akte zu öffnen und das 0:2 in Holzkirchen unter Betriebsunfall abzulegen. „Die Mannschaft hat super trainiert, die Jungs wissen Bescheid“, sagt Trainer Vincenzo Contento: „Da ist jetzt eine Reaktion gefragt – und Mentalität.“

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass die Aschheimer (29 Punkte) immer noch gut dastehen, weil Spitzenreiter VfB Forstinning (26) in Schlagdistanz ist. Andererseits müssen sie aufpassen, dass sie die Verfolger wie Holzkirchen (21) oder auch den Sechsten Ampfing (18) auf Abstand halten. Der war mit namhaften Neuzugängen und großen Ambitionen in die Saison gestartet, hatte mit Verletzungspech zu kämpfen und ließ einige Zähler liegen. Nach dem 0:2 gegen Siegsdorf trat Chefcoach Björn Hertl zurück, mit Co-Trainer Burim Djimsiti als Interimslösung gab’s zuletzt ein 1:1 in Saaldorf und ein 2:1 gegen Peterskirchen. Das letzte Punktspiel gegen Aschheim liegt 21 Jahre zurück: Im März 2004 gewann Ampfing in der damaligen Bezirksoberliga daheim mit 2:1.

Contento: „Ampfing kommt nicht hierher, um die Punkte abzuliefern, die Mannschaft wird uns fordern. Wir müssen wach sein und anders als in Holzkirchen den Kampf annehmen, wenn’s sein muss.“ Beim FCA fallen Solomon Effiong, Alexander Gschwend (beide krank), Suheyp Trabelsi (Urlaub), Patrick Müller (Kniebeschwerden) und Falk Schubert (Muskelfaserriss) aus. (guv)

Voraus. Aufstellung: Jakob – Wagner, Pancic, Bajraktari, Wimmer (A. Contento) – Di. Contento, Antonic, Khutsurov, Schütz (Wolf) – Saponaro, Nguelefack