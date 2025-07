Steven Toy denkt darüber nach, die Startelf etwas umzubauen. – Foto: Brouczek

„Da ist immer die Kulisse da. Wir machen uns auf einiges gefasst" – Kirchheim gastiert in Traunstein

Spielt der Wettergott mit? Nach reichlich Regen am Wochenende verheißen auch die Prognosen bis in den Dienstag hinein keine entscheidende Besserung, und so droht der Auftritt der Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC beim SB Chiemgau Traunstein (geplanter Anstoß 19.45 Uhr) buchstäblich ins Wasser zu fallen.

„Wir haben den Platz gerade erst hergerichtet, und es besteht angesichts der heftigen Regenfälle und angesichts der dann unmittelbar folgenden beiden Heimspiele (gegen den SV Dornach am Freitag und im Toto-Pokal gegen Wacker Burghausen am darauffolgenden Dienstag, d. Red.) die Gefahr, dass der Rasen gleich wieder hin ist“, sagt Traunsteins Sportlicher Leiter Stefan Hafner. Kunstrasen ist keine Alternative

Mitten im Sommer im Falle des Falles auf die Alternative Kunstrasen auszuweichen, sei nicht vorgesehen. Man werde den KSC-Verantwortlichen rechtzeitig Bescheid geben, es mache aber auch Sinn, die Entscheidung möglichst lange hinauszuzögern, sagte Spielertrainer Gentian Vokri: „Unter Umständen haben wir erst Dienstagfrüh Klarheit.“ Der 26-Jährige übernahm den Posten im Sommer vom erst im November 2024 zum SBC zurückgekehrten Danijel Majdancevic, der nach Platz 15 und erfolgreicher Rettungsmission wie intern angekündigt eine Auszeit nahm. „Wir haben eine Horrorsaison erlebt, in so eine Situation wollen wir nicht noch einmal kommen“, zitierte das Traunsteiner Tagblatt Abteilungsleiter Uli Habl. Dass das funktioniert, dazu soll auch Rückkehrer Julian Höllen beitragen. Der Angreifer schoss zwei der drei bisherigen Saisontore, musste aber in Hallbergmoos früh raus. Vokri: „Er hat sich am Oberschenkel verletzt, Genaueres wissen wir aber noch nicht.“