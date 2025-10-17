„Da ist für uns am Sonntag was drin“ – Wipshausen trifft auf Rautheim

„Beide Mannschaften sind in der Tabelle eng zusammen“, sagt TSV-Trainer Andreas Laurer. „Rautheim hat durch das 15:1 gegen Helmstedt natürlich ihr Torverhältnis extrem verbessert und sitzt uns im Nacken.“ Trotz des imposanten Ergebnisses der Gastgeber geht Wipshausen die Aufgabe mit Selbstvertrauen an: „Nichtsdestotrotz fahren wir am Sonntag nach Rautheim, um dort was mitzunehmen. Wir wollen weiter Punkte sammeln gegen den Abstieg – und ich denke, dass da am Sonntag für uns auch was drin sein wird.“

Während Rautheim mit einem wahren Torrausch gegen Schlusslicht Helmstedt aufhorchen ließ, will Wipshausen an die kompakte Defensivleistung aus der Vorwoche anknüpfen. Beim Remis gegen Acosta überzeugte der TSV vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit. Laurer setzt darauf, dass sein Team erneut diszipliniert auftritt und im Angriff die nötige Effizienz findet, um etwas Zählbares mitzunehmen.