Die Saison in der Landesklasse II ist beendet, und das Tabellenbild zeigt ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach 26 Spieltagen belegt die SpVgg Torgelow Ueckermünde den ersten Platz. Die Bilanz des frischgebackenen Meisters liest sich beeindruckend: 22 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen stehen zu Buche. Mit einem Torverhältnis von 98:20 errang das Team 68 Punkte. Exakt dieselbe Punktzahl weist auch der Vizemeister Pasewalker FV auf, der nach 26 Partien ebenfalls 22 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen vorweist. Mit 92:26 Toren scheitern die Pasewalker jedoch denkbar knapp aufgrund des schlechteren Torverhältnisses (+66 gegenüber +78). Damit sichert sich die SpVgg Torgelow Ueckermünde den Aufstieg in die Landesliga. Trainer Tom Röhl blickt voller Emotionen auf die Meistersaison zurück.
Der knappe Ausgang des Titelrennens löste nach dem feststehenden Erfolg riesige Erleichterung und großen Jubel bei den Verantwortlichen und der Mannschaft aus. Für den Trainer war der anschließende Party-Marathon eine logische Konsequenz der erbrachten Leistungen. „Natürlich, eine Meisterschaft erlebt man nicht alle Tage und ist am Ende ein verdienter Lohn einer intensiven Saison“, erklärt Tom Röhl gegenüber FuPa und führt fort: „Da ist es ein Muss, so einen Erfolg auch zu feiern.“
Nach strukturellen Veränderungen im Verein ging die Mannschaft mit einer enormen Erwartungshaltung in die Spielzeit. „Wir sind als Favorit in die Saison gegangen“, sagt Tom Röhl und fügt hinzu: „Mit dem Rückzug aus der Verbandsliga ist eine Handvoll Spieler geblieben und wir konnten noch zwei weitere Verbandsliga-Spieler zurückholen. Im Zusammenhang mit dem weiteren gut besetzten Kader waren wir von Beginn an in der Favoritenrolle. Dieser Favoritenrolle wollten wir auch gerecht werden und haben den Meistertitel sowie den verbundenen Aufstieg von Beginn an als Ziel gesetzt.“
In den entscheidenden Momenten der Saison, in denen das Titelrennen auf Messers Schneide stand, gaben nicht die individuellen Qualitäten, sondern das psychologische Gefüge innerhalb der Truppe den Ausschlag. „Wir sind eine eingeschweißte Truppe, der Zusammenhalt im Team ist hervorragend“, betont Tom Röhl und ergänzt: „Jeder hat den Anspruch, so erfolgreich wie möglich Fußball zu spielen und bringt entsprechend auch diese Qualität mit. Verbunden mit der sehr engen Bindung untereinander hat es uns in den entscheidenden Momenten geholfen, immer an uns zu glauben und auch schwierige Phasen in einer Saison immer gemeinsam zu meistern.“
Der sportliche Erfolg basiert auf einem tieferen, emotionalen Fundament: der engen Verbundenheit der Akteure zu ihrer Heimat und einer gemeinsamen Vergangenheit. Viele Spieler kennen sich bereits seit Kindheitstagen, was die Meisterschaft zu einem echten Vereinsprojekt macht. „Der Zusammenhalt im Team und die Verbundenheit untereinander und zur Heimat sind enorm stark“, erklärt Tom Röhl und fügt hinzu: „Aus einem Wunsch, den wir als Freunde alle mal untereinander hatten, wurde Realität. Wir wollten alle Spieler verbinden, die in der Jugend erfolgreich zusammengespielt haben, zusätzlich mit den weiteren Spielern des Vereins und der Region. Es waren alle in unterschiedlichen Mannschaften verteilt und haben dort auch ihre Erfolge gefeiert. Mit dem Neuanfang diesen Jahres war es nun möglich, diesen Schritt zu gehen, und jeder hat sich bewusst für diesen Weg entschieden. Die Gier nach Erfolg, die Lust auf Gewinnen, der Spaß am Fußball und die Freude mit dem Ball in Verbindung mit dem Zusammenhalt auf und neben dem Platz und der Verbundenheit untereinander machen uns stark. Es ist für alle eine Herzensangelegenheit.“
Nachdem die Pflicht auf dem Rasen erfüllt ist, wartet auf die Mannschaft nun die gebührende Belohnung in der Sonne. Die Koffer für die Mannschaftsfahrt werden bald gepackt. „Eine Abschlussfahrt wird es für das Team noch geben“, sagt Tom Röhl und führt fort: „Vom 21. bis 23. Juni geht es nach Mallorca, wo die Meisterschaft noch weiterhin gebührend gefeiert werden darf.“
Zweifel an der Wahrnehmung des sportlich erreichten Aufstiegsrechts in die Landesliga lässt der Trainer gar nicht erst aufkommen. Die Mannschaft brennt auf die neue Herausforderung eine Etage höher. Auf die Frage, ob sie das Aufstiegsrecht wahrnehmen werden, antwortete der Coach kurz und unmissverständlich: „Ja!“
Auch wenn die aktuelle Saison gerade erst vorüber ist, läuft im Hintergrund die Arbeit für die neue Spielzeit bereits auf Hochtouren. Der Verein meldet den Vollzug eines Transfercoups und muss gleichzeitig einen schmerzhaften Abgang im Kader verzeichnen. „Die Kaderplanung läuft bereits seit dem Winter“, betont Tom Röhl und ergänzt: „Wir können bereits bekanntgeben, dass wir mit Ben Tiede vom SV Siedenbollentin, dort Kapitän, einen Oberliga-Spieler verpflichten können. Auch er kommt aus Torgelow und kennt den Verein sowie Spieler und Trainer bestens und passt perfekt zu uns. Ein paar Gespräche laufen noch, wo es aber noch keine offiziellen Meldungen gibt, es aber positive Tendenzen gibt. Im Großen und Ganzen sind wir mit der Kaderplanung aber durch. Als Abgang verzeichnen wir lediglich Malte Brummund, der es aus beruflichen Gründen zeitlich nicht mehr schafft. Wir wünschen ihm sportlich sowie privat nur das Beste und danken für seinen Einsatz.“
Für die neue Saison in der Landesliga setzt sich der Trainer hohe Ziele. Die Mannschaft soll sich nicht nur etablieren, sondern von Beginn an eine gute Rolle spielen und den Zuschauern attraktiven Sport bieten. „Mein persönliches Ziel ist immer der maximale Erfolg“, sagt Tom Röhl und ergänzt: „Wenn ich mir was wünschen darf, wäre es im nächsten Jahr die nächste Meisterschaft. Aber wenn wir uns schon heute ein Ziel setzen müssen, wäre es eine Top-5-Platzierung. Aber jeder im Team wird für den maximalen Erfolg spielen und wir werden jederzeit ins Spiel gehen mit dem Ziel, dieses auch zu gewinnen. Wir wollen uns sportlich weiterentwickeln, unsere Spielidee mehr und mehr auf den Platz bringen und attraktiven Offensivfußball für die Zuschauer bieten und Spaß bereiten – und den meisten Spaß haben wir, wenn wir gewinnen.“