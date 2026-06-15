"Da ist es ein Muss, so einen Erfolg auch zu feiern" FuPa stellt Meister vor: Die SpVgg Torgelow Ueckermünde ist Meister der Landesklasse II und steigt in die Landesliga auf. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Foto: SpVgg Torgelow Ueckermünde

Die Saison in der Landesklasse II ist beendet, und das Tabellenbild zeigt ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach 26 Spieltagen belegt die SpVgg Torgelow Ueckermünde den ersten Platz. Die Bilanz des frischgebackenen Meisters liest sich beeindruckend: 22 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen stehen zu Buche. Mit einem Torverhältnis von 98:20 errang das Team 68 Punkte. Exakt dieselbe Punktzahl weist auch der Vizemeister Pasewalker FV auf, der nach 26 Partien ebenfalls 22 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen vorweist. Mit 92:26 Toren scheitern die Pasewalker jedoch denkbar knapp aufgrund des schlechteren Torverhältnisses (+66 gegenüber +78). Damit sichert sich die SpVgg Torgelow Ueckermünde den Aufstieg in die Landesliga. Trainer Tom Röhl blickt voller Emotionen auf die Meistersaison zurück.

Ausgelassene Feierlichkeiten als Lohn für ein intensives Jahr Der knappe Ausgang des Titelrennens löste nach dem feststehenden Erfolg riesige Erleichterung und großen Jubel bei den Verantwortlichen und der Mannschaft aus. Für den Trainer war der anschließende Party-Marathon eine logische Konsequenz der erbrachten Leistungen. „Natürlich, eine Meisterschaft erlebt man nicht alle Tage und ist am Ende ein verdienter Lohn einer intensiven Saison“, erklärt Tom Röhl gegenüber FuPa und führt fort: „Da ist es ein Muss, so einen Erfolg auch zu feiern.“ Die Bürde des klaren Favoriten von Saisonbeginn an Nach strukturellen Veränderungen im Verein ging die Mannschaft mit einer enormen Erwartungshaltung in die Spielzeit. „Wir sind als Favorit in die Saison gegangen“, sagt Tom Röhl und fügt hinzu: „Mit dem Rückzug aus der Verbandsliga ist eine Handvoll Spieler geblieben und wir konnten noch zwei weitere Verbandsliga-Spieler zurückholen. Im Zusammenhang mit dem weiteren gut besetzten Kader waren wir von Beginn an in der Favoritenrolle. Dieser Favoritenrolle wollten wir auch gerecht werden und haben den Meistertitel sowie den verbundenen Aufstieg von Beginn an als Ziel gesetzt.“

Ein eingeschworenes Team trotzt den schwierigen Phasen In den entscheidenden Momenten der Saison, in denen das Titelrennen auf Messers Schneide stand, gaben nicht die individuellen Qualitäten, sondern das psychologische Gefüge innerhalb der Truppe den Ausschlag. „Wir sind eine eingeschweißte Truppe, der Zusammenhalt im Team ist hervorragend“, betont Tom Röhl und ergänzt: „Jeder hat den Anspruch, so erfolgreich wie möglich Fußball zu spielen und bringt entsprechend auch diese Qualität mit. Verbunden mit der sehr engen Bindung untereinander hat es uns in den entscheidenden Momenten geholfen, immer an uns zu glauben und auch schwierige Phasen in einer Saison immer gemeinsam zu meistern.“

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Ein Jugendtraum und die Rückkehr der verlorenen Söhne Der sportliche Erfolg basiert auf einem tieferen, emotionalen Fundament: der engen Verbundenheit der Akteure zu ihrer Heimat und einer gemeinsamen Vergangenheit. Viele Spieler kennen sich bereits seit Kindheitstagen, was die Meisterschaft zu einem echten Vereinsprojekt macht. „Der Zusammenhalt im Team und die Verbundenheit untereinander und zur Heimat sind enorm stark“, erklärt Tom Röhl und fügt hinzu: „Aus einem Wunsch, den wir als Freunde alle mal untereinander hatten, wurde Realität. Wir wollten alle Spieler verbinden, die in der Jugend erfolgreich zusammengespielt haben, zusätzlich mit den weiteren Spielern des Vereins und der Region. Es waren alle in unterschiedlichen Mannschaften verteilt und haben dort auch ihre Erfolge gefeiert. Mit dem Neuanfang diesen Jahres war es nun möglich, diesen Schritt zu gehen, und jeder hat sich bewusst für diesen Weg entschieden. Die Gier nach Erfolg, die Lust auf Gewinnen, der Spaß am Fußball und die Freude mit dem Ball in Verbindung mit dem Zusammenhalt auf und neben dem Platz und der Verbundenheit untereinander machen uns stark. Es ist für alle eine Herzensangelegenheit.“ Der Meister-Tross zieht weiter zum Feiern nach Mallorca Nachdem die Pflicht auf dem Rasen erfüllt ist, wartet auf die Mannschaft nun die gebührende Belohnung in der Sonne. Die Koffer für die Mannschaftsfahrt werden bald gepackt. „Eine Abschlussfahrt wird es für das Team noch geben“, sagt Tom Röhl und führt fort: „Vom 21. bis 23. Juni geht es nach Mallorca, wo die Meisterschaft noch weiterhin gebührend gefeiert werden darf.“ Das uneingeschränkte Ja zur neuen sportlichen Liga Zweifel an der Wahrnehmung des sportlich erreichten Aufstiegsrechts in die Landesliga lässt der Trainer gar nicht erst aufkommen. Die Mannschaft brennt auf die neue Herausforderung eine Etage höher. Auf die Frage, ob sie das Aufstiegsrecht wahrnehmen werden, antwortete der Coach kurz und unmissverständlich: „Ja!“

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